Ako zvládajú zimu zvieratá v zoo? Príprava sa začína už pred jej príchodom

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Zupanc/Zoo Vienna via AP)

BRATISLAVA - Príprava zvierat na zimu v bratislavskej zoologickej záhrade sa začína už pred jej príchodom a závisí od konkrétneho živočíšneho druhu. Zvieratám sa navyšuje kŕmna dávka, dopĺňa sa o energeticky bohatšiu zložku, minerály a vitamíny, tak, aby chladné počasie dokázali zvieratá zvládnuť. Uviedla to PR manažérka zoo Alexandra Ritterová.

"Teplomilné druhy vtákov, ibisy, lyžičiare, papagáje lori, sa sťahujú do zázemia, kde trávia zimu. Na vtáčích voliérach pribudli závetria, vo výbehoch pribudli prístrešky. Teplomilné druhy majú k dispozícii vykurované vnútorné priestory. Zimujú sa aj niektoré druhy hadov," priblížila Ritterová. Zima v zoo má podľa nej svoje špecifiká. Dni sú kratšie, je menej slnečného svitu a aj teplota klesá. Týmto zmenám sa prispôsobuje aj denný režim zvierat. Tie, ktoré nebývajú po celý čas vonku, chodia von na kratší čas ako v lete, napríklad len na čas potrebný na vyčistenie ich vnútorného výbehu. "Počas leta mnohé zvieratá majú tzv. prebiehačky, kedy majú nepretržitý prístup do vnútorných ubikácií a regulujú si, koľko času chcú tráviť vonku," podotkla Ritterová.

Pri práci musia brať vždy do úvahy aktuálne počasie

Pri svojej práci musia pritom chovatelia vždy brať do úvahy aktuálne počasie, ako aj pocitovú teplotu. U vtáčích druhov žijúcich vo vonkajších voliérach sa napríklad v prípade mrazov vynecháva tzv. mokrá zložka, ktorá by im mohla spôsobiť zápal tráviacej sústavy. V prípade mrazivých dní sa musí pravidelne kontrolovať aj voda v napájadlách a miskách. Medzi druhy, ktoré chladné počasie bez väčších problémov zvládajú, patria zubry, vlky, diviaky a jelene, ale aj pandy červené či sovy. Ani medveď sa nezimuje a navštevuje vonkajšie výbehy.

Šimpanzy a orangutany sú ale veľmi citlivé na chlad, a tak zimné obdobie trávia vo vnútorných ubikáciách pavilónu. Podobne sú na tom aj ostatné druhy primátov. Gibony, makaky, ale aj lemury či mačiaky majú vykurované zázemia, ale zároveň aj možnosť ísť kedykoľvek do vonkajších výbehov. Pelikány a plameniaky chodia v prípade miernejšej zimy do preddvorčekov. Na obmedzený čas chodia do výbehov aj žirafy, levy, leopardy či jaguáre. "Zvieratá, ktoré chladné počasie preferujú, sú práve v zimnom období aktívnejšie, čulejšie, pre niektoré druhy je práve zima obdobím párenia," poznamenala Ritterová.