FOTO Známa herečka stratená v New Yorku: Ani sprievodca jej nepomohol! Našla iba TOTO

NEW YORK - Herečka Helena Krajčiová si momentálne užíva atmosféru veľkomesta, no zdá sa, že New York ju poriadne zaskočil. Známa ryšavka, ktorá sa v poslednom období z televíznych obrazoviek takmer vytratila, sa ozvala priamo z legendárneho Central Parku.
Helena Krajčiová zverejnila na Instagrame sériu fotografií z prechádzky ikonickým parkom, ku ktorým pridala mimoriadne úprimný a vtipný opis svojho objavovania jednej z najznámejších atrakcií sveta. „Pamätník Johna Lennona – to je zjavné, ostatné miesta v Central parku sme neidentifikovali, hoc s turistickým sprievodcom pod pazuchou,“ priznala herečka.
Zdá sa teda, že ani turistický sprievodca nestačil na to, aby sa v obrovskom Central Parku zorientovala. Namiesto presného itinerára prišli na rad mostíky, vodné plochy, lavičky, altánky či rôzne zákutia, ktoré opisovala s typickým humorom. Počas prechádzky ju zaujali aj korytnačky, veveričky a dokonca „medvedík v odpadkoch“.
Sama pritom priznala, že z obrovského parku videla iba zlomok, keďže podľa sprievodcu sa tam nachádza až 18-tisíc stromov. Jediným miestom, ktoré bez problémov spoznala, bol slávny pamätník Johna Lennona Strawberry Fields. Zvyšok New Yorku už nechala na náhodu a spontánne objavovanie. Na záver celý svoj zážitok zhrnula stručne, no výstižne: „Bjútifl.“