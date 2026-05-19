Magyar čelí prvému problému: Má na krku trestné oznámenie! TOTO si dovolil k Orbánovmu hovorcovi

BUDAPEŠŤ - Napätie medzi novou maďarskou vládou a ľuďmi blízkymi Viktorovi Orbánovi sa vyostrilo priamo v budove ministerstva. Bývalý hovorca expremiéra teraz podal trestné oznámenie na premiéra Pétera Magyara a tvrdí, že proti nemu zneužil právomoci.
Konflikt v najvyšších poschodiach maďarskej politiky prerástol do otvorenej vojny. Niekdajší hovorca bývalého premiéra Viktora Orbána a zároveň námestník štátneho tajomníka úradu vlády Bertalan Havasi podal trestné oznámenie na súčasného predsedu vlády Pétera Magyara.
Dôvodom je incident, ku ktorému došlo počas víkendovej návštevy vládnych budov v Budapešti.
Provokatívna poznámka na streche
Magyar cez víkend zorganizoval prehliadku viacerých luxusne zrekonštruovaných štátnych objektov pre novinárov. Práve počas jednej zo zastávok sa na streche budovy stretol s Havasim.
Podľa maďarských médií bývalý Orbánov hovorca premiéra provokatívne podpichol otázkou, či ho nechce „zavesiť za nohavice na stožiar s vlajkou“, aby mali fotografi dramatickejšie zábery.
Magyar reagoval stručne, že nič také neplánuje. Obaja politici si pritom podľa médií tykali. Napätá situácia sa však tým neskončila.
Premiér dal príkaz na jeho vyvedenie
Krátko po slovnej výmene vydal Magyar pokyn, aby Havasinho z budovy odviedli.
Ten následne tvrdil, že sa v objekte nachádzal legálne, keďže jeho preukaz námestníka štátneho tajomníka mu umožňuje vstup do vládnych priestorov vrátane kancelárie, ktorú tam stále využíva.
„Premiér vydal nezákonný pokyn polícii, aby ma vyviedla z budovy, kde mám kanceláriu. Je bezprecedentné, aby úradujúci predseda vlády nechal násilne vyviesť úradujúceho námestníka bez akéhokoľvek právneho dôvodu,“ citoval Havasiho portál Index.hu.
Práve pre tento krok sa rozhodol obrátiť na políciu a podať trestné oznámenie pre údajné zneužitie právomocí.
Koniec prišiel ešte v ten istý deň
Havasi pritom už krátko po incidente naznačil, že v štátnej funkcii pravdepodobne dlho nezostane. Vyhlásil, že neočakáva ďalšie pokračovanie svojej kariéry pod vedením Magyara.
Nový premiér reagoval okamžite. Ešte v sobotu rozhodol o jeho odvolaní z funkcie s okamžitou platnosťou.
Celý incident tak podľa maďarských médií symbolicky ukázal, ako rýchlo sa menia pomery po nástupe novej vlády a ako prudko sa vyostrujú vzťahy medzi ľuďmi bývalého systému a novým vedením krajiny.