Žena zarába tisíce vďaka netradičnému fetišu: Muži platia za jej videá neuveriteľné sumy

LONDÝN - To, čo bolo kedysi jej najväčšou neistotou, jej dnes zarába tisíce eur. Modelka prezradila, že vďaka netradičnému vzhľadu dokáže zarobiť desiatky eur za minútu a fanúšikovia sú ochotní platiť za jej obsah obrovské peniaze.
Internet opäť rieši bizarný trend, ktorý mnohým ľuďom vyráža dych. Modelka a influencerka Amira Evansová tvrdí, že zarába približne 75 libier (86,13 eur) za minútu vďaka obsahu, v ktorom využíva svoj výnimočný vzhľad a špecifický fetiš fanúšikov.
Mala komplexy
Žena priznala, že dlhé roky mala komplex zo svojej výšky. Dnes sa však práve to stalo jej najväčšou výhodou. Na internete si vybudovala komunitu fanúšikov, ktorí sú fascinovaní takzvaným "giantess" obsahom – teda videami a fotografiami, v ktorých ženy pôsobia dominantne alebo nadživotne veľko.
Modelka tvrdí, že záujem ľudí ju úplne šokoval. Za krátke videá či personalizovaný obsah vraj fanúšikovia platia vysoké sumy a jej zárobky rastú doslova raketovým tempom.
Trend "giantess fantasy" pritom nie je nový, no v posledných rokoch výrazne zosilnel najmä vďaka sociálnym sieťam a platformám pre platený obsah. Fanúšikov priťahuje predstava dominantnej ženy, ktorá pôsobí silnejšie alebo väčšie než muži okolo nej.
Získanie pozornosti
Modelka priznala, že popularitu jej obsahu ešte zvýšilo prirovnanie k herečke Sydney Sweeney zo seriálu Euphoria. Práve podobný vzhľad jej podľa fanúšikov pomohol výrazne získať pozornosť na internete.
Odborníci upozorňujú, že online platformy úplne zmenili spôsob, akým ľudia zarábajú peniaze cez sociálne siete. Obsah, ktorý by bol kedysi považovaný za príliš špecifický alebo zvláštny, si dnes dokáže nájsť obrovské publikum po celom svete.
Psychológovia hovoria, že internet umožnil vznik komunít okolo najrôznejších záujmov či fantázií. To, čo bolo kedysi okrajové, dnes dokáže generovať obrovské zisky. Modelka zároveň tvrdí, že svoju prácu nevníma negatívne. Naopak, pomohla jej získať sebavedomie a prijať vlastný vzhľad, s ktorým mala v minulosti problém.
Reakcie širokej verejnosti
Na sociálnych sieťach sa okamžite rozprúdila diskusia. Niektorí ľudia považujú podobné zárobky za absurdné, iní tvrdia, že ide len o ďalší dôkaz toho, ako veľmi sa zmenil online svet.
Experti upozorňujú, že tvorcovia obsahu dnes často dokážu zarobiť viac než ľudia v tradičných profesiách. Rozhodujúca je originalita, schopnosť zaujať a vytvoriť si vernú komunitu fanúšikov.
Zdá sa, že internet opäť potvrdil jednu vec – aj to, čo bolo kedysi považované za zvláštnosť alebo neistotu, sa dnes môže zmeniť na mimoriadne výnosný biznis.