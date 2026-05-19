Kuba v kríze: Dostala zásielku humanitárnej pomoci z Mexika a Uruguaja

BUENOS AIRES - Loď Asian Katra priviezla v utorok na Kubu 1600 ton potravín a hygienických produktov. Kubánsky minister potravinárskeho priemyslu Alberto López uviedol, že humanitárna zásielka z Mexika a Uruguaja je určená najmä pre deti, seniorov a zraniteľné skupiny obyvateľstva.
Ako pripomenula agentúra DPA, humanitárna zásielka z Mexika a Uruguaja dorazila na Kubu v čase, keď tento karibský ostrov zápasí s jednou z najhorších ekonomických kríz vo svojej histórii. Kuba čelí vážnemu nedostatku potravín, palív a liekov, pričom na ostrove sú každodennou realitou aj dlhé výpadky elektriny.
Dlhodobé americké obchodné embargo
Krízu, ktorú spôsobila roky trvajúca ekonomická neefektivita a nedostatočné investície, ešte prehĺbilo dlhodobé americké obchodné embargo. Napätie medzi Havanou a Washingtonom sa v posledných týždňoch ešte zintenzívnilo. Prezident USA Donald Trump opakovane hrozil kubánskej vláde a naznačil možnosť zásahu či prevzatia kontroly nad ostrovom.
Kubánsky prezident Miguel Díaz-Canel však pred vojenskou akciou Spojených štátov varuje. „Už samotná hrozba predstavuje medzinárodný zločin,“ napísal Díaz-Canel na sieti X. „Ak by sa naplnila, vyústila by do krviprelievania s nepredvídateľnými dôsledkami a mala by ničivý vplyv na regionálny mier a stabilitu,“ upozornil kubánsky prezident.