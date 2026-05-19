Donald Trump čelí kritike: Ide o fond pre údajné obete politického stíhania

WASHINGTON - Spojenci amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorí sa domnievajú, že boli nespravodlivo vyšetrovaní alebo stíhaní, by mohli získať prístup ku kompenzačnému fondu vo výške 1,776 miliardy dolárov. Oznámilo to v pondelok americké ministerstvo spravodlivosti. Demokrati tento krok označili za protiústavný a za korupciu, informovala agentúra AP.
Úradujúci minister spravodlivosti USA Todd Blanche uviedol, že tzv. Fond proti zneužívaniu štátnej moci (Anti-Weaponization Fund) má predstavovať „zákonný proces, ktorého prostredníctvom sa budú môcť obete justičného prenasledovania a zneužívania moci...domáhať nápravy“. AP pripomína, že medzi potenciálnych príjemcov kompenzácií by mohli patriť aj niektorí účastníci útoku na Kapitol zo 6. januára 2021. Trump po návrate do úradu viacerým z nich udelil milosť alebo zmiernil tresty.
Fond vznikol v rámci dohody
Fond vznikol v rámci dohody o urovnaní Trumpovej desaťmiliardovej žaloby proti americkému daňovému úradu IRS a ministerstvu financií. Trump, jeho synovia Eric a Donald Jr. a spoločnosť Trump Organization žalobu stiahli výmenou za vytvorenie fondu. Žaloba tvrdila, že únik dôverných daňových záznamov poškodil povesť, financie a verejné postavenie žalobcov.
Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že fond má vytvoriť formálny mechanizmus pre osoby alebo organizácie, ktoré tvrdia, že sa stali terčom vlády z politických, ideologických alebo osobných dôvodov. Komisia poverená správou fondu bude môcť preverovať podania, udeľovať formálne ospravedlnenia a priznávať finančné odškodnenie. Financovanie má pochádzať z federálneho fondu určeného na vyplácanie súdnych rozhodnutí a mimosúdnych dohôd voči vláde USA.
Fond má slúžiť na odškodnenie ľudí
Trump novinárom v Bielom dome povedal, že fond má slúžiť na „odškodnenie ľudí, s ktorými sa zaobchádzalo hrozne“. Demokratickí zákonodarcovia však tvrdia, že fond sa môže zmeniť na „tajný fond“ pre Trumpových spojencov a podporovateľov, ktorí tvrdia, že boli politicky prenasledovaní. Spochybňujú tiež, či prezident môže takto nasmerovať federálne peniaze bez výslovného súhlasu Kongresu.
Demokratický kongresman Jamie Raskin vyhlásil, že ide o „schému“, ktorej cieľom je presunúť 1,7 miliardy dolárov z verejných financií do fondu kontrolovaného Trumpovým ministerstvom spravodlivosti, z ktorého budú odmeňovaní „vzbúrenci, výtržníci a bieli supremacisti“. Senátorka Elizabeth Warrenová označila fond za „korupciu dotiahnutú do extrému“. Podľa ministerstva spravodlivosti bude fond fungovať do decembra 2028 a dohliadať naň bude päťčlenná komisia menovaná Blancheom. Prezident bude mať právomoc jej členov odvolávať.