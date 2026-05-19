MIMORIADNY ONLINE Ukrajinské drony opäť útočili: Putin dnes pricestuje do Číny

MOSKVA - Ukrajinské drony zaútočili na ruskú Jaroslavskú oblasť severovýchodne od Moskvy, uviedol na komunikačnú aplikáciu Telegram gubernátor Jaroslavskej oblasti Michail Jevrajev a vyzval vodičov, aby z miesta nejazdili do Moskvy alebo využili alternatívne trasy. Informuje o tom agentúra Reuters. Siutáciu sledujeme online.
Naživo z Ukrajiny
6:00 Ruský prezident Vladimir Putin dnes pricestuje do Pekingu na dvojdňovú návštevu Číny, kde bude rokovať so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom o najdôležitejších a najcitlivejších oblastiach čínsko-ruských vzťahov, vrátane navrhovaného nového plynovodu Sila Sibíre 2. Putin má do Číny pricestovať dnes večer a s čínskym prezidentom sa stretne v stredu, povedal novinárom vpredvečer návštevy Putinov poradca Jurij Ušakov.
Rusko zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov
Moskovský starosta Sergej Sobjanin predtým uviedol, že Rusko zostrelilo niekoľko ukrajinských dronov mieriacich na Moskvu. Rusko už piatym rokom vedie vojnu proti Ukrajine a súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán hlboko na nepriateľskom území.