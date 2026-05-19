Epidémia eboly v Afrike: USA zavádzajú na letiskách skríning cestujúcich

WASHINGTON - Spojené štáty v pondelok oznámili, že posilňujú opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu choroby ebola. Prezident USA Donald Trump sa pred novinármi vyjadril, že je „znepokojený“ prepuknutím epidémie, ale dodal, že choroba sa podľa jeho názoru „momentálne obmedzuje na Afriku“. V noci na utorok o tom informovala agentúra AFP.
Okrem skríningu cestujúcich na letiskách Spojené štáty zavádzajú obmedzenie vstupu do krajiny pre ľudí, ktorí nemajú americký pas, ak v posledných 21 dňoch boli v Ugande, Konžskej demokratickej republike (KDR) alebo Južnom Sudáne. Satish Pillai, ktorý v rámci amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) koordinuje opatrenia v súvisiace s epidémiou eboly, na brífingu povedal, že vírusom eboly sa nakazil aj jeden Američan pôsobiaci pracovne v KDR. „Osoba mala cez víkend príznaky a v nedeľu večer mala pozitívny test,“ povedal Pillai a dodal, že sa pracuje na prevoze občana USA do Nemecka, kde sa podrobí liečbe.
Pillai dodal, že Spojené štáty sa pokúšajú evakuovať aj ďalších šesť ľudí na monitorovanie ich zdravotného stavu. Podľa Pillaia v americkej pobočke v KDR pracuje približne 25 ľudí a že CDC posudzuje žiadosť o vyslanie ďalšieho hlavného technického koordinátora. „CDC v súčasnosti hodnotí bezprostredné riziko pre širokú americkú verejnosť ako nízke, ale budeme naďalej vyhodnocovať vyvíjajúcu sa situáciu a môžeme upraviť opatrenia verejného zdravia, keď budú k dispozícii ďalšie informácie,“ uviedla zdravotnícka agentúra vo vyhlásení.
Spojené štáty pod vedením prezidenta Trumpa tento rok formálne vystúpili z WHO. V posledných dňoch sa americkí predstavitelia vyhýbali odpovediam na otázky, ako zníženie financovania agentúry USAID – ktorá zohrávala kľúčovú úlohu pri reakciách na predchádzajúce epidémie eboly – ovplyvnilo schopnosť monitorovať a zvládať šírenie vírusu.
CDC uviedlo, že spolupracuje s medzinárodnými partnermi a zdravotníckymi orgánmi v postihnutých krajinách a že bude pokračovať v nasadzovaní personálu na podporu obmedzovania nákazy, sledovanie kontaktov a laboratórne testovanie. Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň oznámilo mobilizáciu 13 miliónov dolárov na okamžitú pomoc. Podľa Matthewa Kavanagha z Georgetown University je však reakcia USA „sklamaním“. Prijaté cestovné obmedzenia označil skôr za „divadlo než účinné opatrenia na ochranu verejného zdravia“.
Dodal, že počas predchádzajúcich epidémií eboly rýchla koordinácia medzi USAID, CDC a mimovládnymi organizáciami financovanými Spojenými štátmi viedla k rýchlej reakcii a zastaveniu šírenia. Tentoraz je podľa neho reakcia oneskorená a administratíva „dobieha vývoj situácie“. Opatrenia, ktoré zverejnili pobočky CDC, prichádzajú v čase, keď Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v súvislosti s výskytom vzácneho kmeňa vírusu ebola v KDR vyhlásila medzinárodný stav ohrozenia zdravia.
WHO uviedla, že ochorenie ebola bolo spôsobené variantom vírusu Bundibugyo, na ktorý zatiaľ WHO neschválila vakcínu. V Afrike sa v minulosti šíril najmä variant Zaire. Bundibugyo má podľa amerických Národných inštitútov zdravia oproti nemu nižšiu smrtnosť - na úrovni 37 percent -, kým variantu Zaire podľahne až 90 percent nakazených. Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie s vysokou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Prenáša sa kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat, najmä netopierov považovaných za prirodzených hostiteľov.