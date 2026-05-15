Kórea a USA rozšíria spoluprácu v oblasti dronov a protidronových systémov

SOUL - Južná Kórea a Spojené štáty podpísali predbežnú dohodu o rozšírení spolupráce v oblasti dronov a protidronových systémov. Cieľom je zvýšiť kompatibilitu spojencov pri spoločných operáciách, uviedlo juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí v piatok. Informuje správa agentúry Jonhap.
Vyhlásenie o zámere podpísali v Soule generálny riaditeľ úradu plánovania v oblasti umelej inteligencie a obrany a zástupca námestníka ministra armády USA pre export a obrannú spoluprácu. Na základe dohody by sa mali juhokórejské drony a protidronové systémov zaradiť na online platformu pod správou amerického ministerstva obrany do konca roka 2026.
Juhokórejský rezort diplomacie ozrejmil, že tento krok by mohol pripraviť základ pre vzájomný obchod a prevádzku súvisiacich kórejských produktov, a tiež znížiť logistické náklady. Obe strany v rámci dohody presadia aj prijatie spoločných noriem pre batérie malých dronov, aby zlepšili účinnosť a kompatibilitu spojencov. Krajiny tiež súhlasili, že zorganizujú pracovnú skupinu, aby zaistili blízku spoluprácu do budúcna.