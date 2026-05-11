ONLINE Trump si servítku pred ústa nedáva: Návrh Teheránu ani nečítal, bola by to STRATA času!

Prezident USA Donald Trump.
Prezident USA Donald Trump. (Zdroj: SITA/AP Photo/Jose Luis Magana)
WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že sa vo vojne proti Iránu naďalej snaží o víťazstvo. Prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom podľa neho funguje len s „masívnou podporou životných funkcií“ a najnovší návrh Teheránu si ani neprečítal, lebo by to bolo stratou času. Informuje o tom agentúra AFP a stanica Sky News. Situáciu sledujeme online.

19:35 Trump uviedol, že prímerie s Iránom je veľmi slabé. „Je to ako keď príde lekár a povie: 'Pane, váš blízky má jednopercentnú šancu na prežitie'“ objasnil situáciu. Prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti pred vyše mesiacom, je podľa Sky News čoraz krehkejšie, pričom obe strany konfliktu v uplynulých dňoch hovorili o útokoch na lode v Perzskom zálive.

Šéf Bieleho domu tvrdí, že má v súvislosti s Iránom „najlepší plán“. Na otázku novinárov ohľadom tohto plánu odpovedal, že je veľmi jednoduchý. Iránsky návrh na ukončenie vojny zároveň označil za „kus odpadu“ a povedal, že nestrácal čas jeho čítaním.

16:48 Iránske úrady dnes popravili študenta satelitných technológií odsúdeného za špionáž a spoluprácu s tajnými službami Spojených štátov a Izraela, píše agentúra AFP. Dvadsaťdeväťročný Erfán Šakórzádeh podľa ľudskoprávnej organizácie Iran Human Rights (IHR) vinu odmietal, čo urobil aj v liste, v ktorom napísal, že bol mučený a donútený k priznaniu. Muž je už piatym Iráncom odsúdeným za špionáž popraveným od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu na konci februára.

14:20 Terajší konflikt na Blízkom východe možno trvalo poškodil povesť Hormuzského prielivu ako spoľahlivej trasy pre prepravu energetických produktov. Uviedol to podľa agentúry Bloomberg výkonný riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre energiu (IEA) Fatih Birol. Konflikt na Blízkom východe, ktorý koncom februára odštartovali americko-izraelské útoky na Irán, ochromil lodnú dopravu v Hormuzskom prielive, ktorým bežne prechádza asi pätina svetových dodávok ropy a plynu.

"Ak bol (Hormuzský prieliv) uzavretý raz, môže byť uzavretý znova," uviedol Birol. "Váza sa rozbila. Nemôžete ju znovu slepiť," vyhlásil tiež. Zároveň opäť varoval pred negatívnymi hospodárskymi dopadmi vojny s Iránom. "Zažívame historické obdobie z hľadiska energetiky, zahraničnej politiky a geopolitiky," uviedol šéf IEA. "Svet veľmi skoro zistí, že to má na našu ekonomiku ničivé dopady," dodal.

11:50 Iránsky mierový návrh bol legitímny a veľkorysý, zatiaľ čo Spojené štáty kládli prehnané a jednostranné požiadavky. Oznámil to dnes podľa agentúry Reuters hovorca iránskej diplomacie Esmáíl Bagháj. Teherán podľa neho žiadal ukončenie vojny, zrušenie americkej námornej blokády a uvoľnenie iránskeho majetku, ktorý zahraničné banky na nátlak USA zmrazili. Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil návrh zaslaný Teheránom, ktorý bol odpoveďou na americký návrh, za úplne neprijateľný.

10:25 Irán vo svojej „štedrej a zodpovednej“ odpovedi na návrh USA požadoval ukončenie vojny na Blízkom východe, ukončenie námornej blokády a uvoľnenie zmrazeného majetku v zahraničí, uviedol v pondelok hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.

„Nepožadovali sme žiadne ústupky. Jediné, čo sme požadovali, boli legitímne práva Iránu,“ uviedol na každotýždňovom brífingu Bakájí. Medzi požiadavkami bolo podľa jeho slov „ukončenie vojny v regióne, ukončenie americkej námornej blokády a pirátstva a uvoľnenie majetku patriaceho iránskemu ľudu, ktorý je roky neprávom zadržiavaný v zahraničných bankách“.

9:44 Irán v pondelok popravil muža odsúdeného za špionáž pre izraelské a americké spravodajské služby. Informuje o tom agentúra AFP. Muž pracoval pre „vedeckú organizáciu pôsobiacu v oblasti satelitov“ a bol popravený za spoluprácu s americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) a izraelským Mosadom, napísal spravodajský web iránskej justície Mizan Online.

6:59 Americký prezident Donald Trump plánuje počas nadchádzajúcej návštevy Pekingu vyvinúť tlak na čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v súvislosti s Iránom, uviedol v nedeľu vysokopostavený predstaviteľ americkej administratívy. Informuje o tom agentúra AFP. Počas návštevy, ktorá sa uskutoční od stredy do piatka, budú témami rokovaní aj obchod, clá a umelá inteligencia. Trump má podľa Bieleho domu navštíviť aj ikonický pekinský Chrám nebies.

6:35 Americký senátor Mark Kelly v nedeľu varoval, že zásoby munície a rakiet americkej armády sú výrazne vyčerpané. Informuje o tom agentúra DPA. „Myslím si, že je férové povedať, že je šokujúce, ako hlboko sme siahli do týchto zásob,“ povedal demokratický senátor televízii CBS News. Kelly uviedol, že prezident Donald Trump zatiahol Spojené štáty do vojny s Iránom „bez strategického cieľa, bez plánu a bez časového harmonogramu“, čo podľa neho viedlo k rozsiahlej spotrebe munície.

6:00 Iránska tlačová agentúra Tasním navrhla, aby Irán začal vyberať poplatky od medzinárodných spoločností za používanie podmorských optických káblov uložených v Hormuzskom prielive. Informuje o tom portál The Times of Israel.

Tasním je agentúra spájaná s iránskymi Revolučnými gardami. Podľa nej by sa podmorské internetové káble mohli stať významným zdrojom príjmov pre Irán v čase, keď sa krajina snaží získať väčšiu kontrolu nad strategickým prielivom a zároveň hľadá nové finančné zdroje, aby tak kompenzovala rozsiahle americké sankcie.

Trump odmietol reakciu Iránu na návrh USA ako neprijateľnú

Americký prezident Donald Trump v nedeľu vyhlásil, že odmietol odpoveď Iránu na americký návrh na ukončenie vojny na Blízkom východe, pričom ju označil za „úplne neprijateľnú“. Informuje na základe správy agentúry AFP. „Práve som si prečítal odpoveď takzvaných iránskych "zástupcov". Nepáči sa mi – JE TOTÁLNE NEPRIJATEĽNÁ!“ napísal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social bez toho, aby priblížil konkrétne časti odpovede Teheránu.

Podľa britskej spravodajskej televízie Sky News Teherán požaduje, aby bola jeho ropa vyňatá z amerických sankcií do 30 dní po uzavretí prípadnej dohody s Washingtonom o urovnaní konfliktu. Teherán zároveň požaduje okamžitý koniec vojny, odblokovanie iránskych aktív, zrušenie námornej blokády iránskych prístavov a záruky, že sa americké útoky v budúcnosti neobnovia.

Iránska vláda pred niekoľkými dňami oznámila, že zvažuje návrh zo strany USA. Ide o 14-bodové memorandum o porozumení, cieľom ktorého je okrem iného vytvoriť rámec pre rokovania. Tie mali spočiatku trvať 30 dní a viesť k ukončeniu vojny. Podľa správ z médií sa diskutuje aj o uvoľnení amerických sankcií a dohodách o budúcnosti Hormuzského prielivu. Okrem toho sa plánuje vytvoriť základ pre rokovania o kontroverznom iránskom jadrovom programe.

Francúzsko a Veľká Británia chcú hostiť rokovania o Hormuzskom prielive

Spojené kráľovstvo a Francúzsko budú v utorok hostiť mnohonárodné stretnutie ministrov obrany venované vojenským plánom na obnovenie obchodných tokov cez Hormuzský prieliv, oznámila britská vláda. Informuje o tom agentúra AFP. Toto oznámenie prišlo niekoľko hodín po tom, ako Irán varoval Londýn a Paríž pred vyslaním vojnových lodí do regiónu.

„Minister obrany John Healey bude spolu s francúzskou ministerkou Catherine Vautrinovou spolupredsedať prvému stretnutiu ministrov obrany viac než 40 krajín zapojených do mnohonárodnej misie,“ uviedlo v nedeľu britské ministerstvo obrany.

Virtuálne rokovanie nadväzuje na dvojdňové stretnutie vojenských plánovačov v Londýne v apríli, kde sa diskutovalo o praktických aspektoch mnohonárodnej misie vedenej Britániou a Francúzskom na ochranu lodnej dopravy v strategickom prielive po dosiahnutí trvalého prímeria. „Premieňame diplomatickú dohodu na praktické vojenské plány s cieľom obnoviť dôveru v lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv,“ uviedol Healey.

Francúzsko aj Británia medzitým vyslali do oblasti vojenské plavidlá. Paríž nasadil jadrovú lietadlovú loď Charles de Gaulle, zatiaľ čo Londýn v sobotu oznámil vyslanie torpédoborca HMS Dragon. Obe krajiny zdôraznili, že ide o „predbežné rozmiestnenie“ pred prípadnou medzinárodnou misiou na ochranu lodnej dopravy. Nasadenie HMS Dragon je podľa britského ministerstva obrany súčasťou „obozretného plánovania“, ktoré má zabezpečiť pripravenosť Spojeného kráľovstva pomôcť pri zabezpečení prielivu, keď to podmienky umožnia.

Iránsky štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Kazem Gharibabadi však v nedeľu varoval, že britské a francúzske vojnové lode – „alebo plavidlá akejkoľvek inej krajiny“ – sa stretnú s „rozhodnou a okamžitou odpoveďou“. „Bezpečnosť v tomto prielive môže zabezpečiť iba Iránska islamská republika,“ povedal Gharibabadi.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron neskôr v Nairobi vyhlásil, že Francúzsko „nikdy neuvažovalo“ o námornom nasadení priamo v Hormuzskom prielive, ale o bezpečnostnej misii, ktorá by bola „koordinovaná s Iránom“. Macron zároveň zopakoval svoj nesúhlas s blokádou zo strany ktorejkoľvek krajiny a odmietol akékoľvek „mýto“ za prechod lodí strategickou vodnou cestou.

Pred začiatkom vojny medzi USA, Izraelom a Iránom 28. februára prechádzala cez Hormuzský prieliv približne pätina svetových dodávok ropy. Konflikt však dopravu výrazne obmedzil, keď Irán prieliv z veľkej časti uzavrel, čo spôsobilo turbulencie na globálnych trhoch a rast cien ropy. Spojené štáty následne reagovali vlastnou blokádou iránskych prístavov.

