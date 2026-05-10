AKTUÁLNE Loď MV Hondius s výskytom hantavírusu dorazila na Tenerife!

GRANADILLA DE ABONA - Loď MV Hondius, na ktorej sa rozšíril nebezpečný hantavírus, v nedeľu dorazila na španielsky ostrov Tenerife, kde zakotví pri pobreží Granadilla de Abona. Cestujúcich a časť posádky prepravia malými člnmi na pevninu a odtiaľ budú letecky repatriovaní. Informuje o tom stanica Sky News.
Britská stanica objasňuje, že cestujúcich a posádku otestujú španielske zdravotnícke úrady, aby zistili, či nemajú žiadne príznaky nákazy. Následne ich prevezú na pevninu na malých člnoch. Ako prví by podľa plánu mali vystúpiť španielski štátni príslušníci.
Všetci vylodení cestujúci, ako aj prevádzkový a logistický personál, budú musieť nosiť rúška FFP2. Uzavreté autobusy potom odvezú cestujúcich na miestne letisko, kde nastúpia do lietadiel smerujúcich do ich krajín. Ako preventívne opatrenie sú všetci pasažieri tejto výletnej lode považovaní za rizikové kontakty. Na palube lode zostane približne 30 členov posádky a odpláva do Holandska, kde bude loď dezinfikovaná.
Na palube lode sa nachádza aj telo zosnulej osoby, ktoré však nebude vyložené na Kanárskych ostrovoch. MV Hondius bude aj s telom pokračovať v plavbe do Holandska. Od vypuknutia nákazy na lodi MV Hondius zomreli traja pasažieri – holandský manželský pár a Nemka. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok uviedla, že z ôsmich podozrivých prípadov nákazy sa potvrdilo šesť. Loď dorazí na Tenerife z Kapverdských ostrovov, odkiaľ boli začiatkom týždňa evakuovaní traja infikovaní cestujúci.