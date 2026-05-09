Nákaza na ďalšej luxusnej výletnej lodi! Nebezpečným vírusom sa infikovalo už viac ako 100 ľudí

BRATISLAVA - Len pár dní po tom, ako svet zachvátila panika z nákazy hantavírusom na lodi plnej pasažiarov, je tu ďalšie plavidlo plaviace sa cez Atlantický oceán, na palube ktorého bojujú s nebezpečnou chorobou.
Pasažieri na lodi Caribbean Princess bojujú s infekciou norovírusom. Nakazených je už viac ako 100 ľudí. Ohnisko nákazy bolo podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb odhalené vo štvrtok. Príznaky infekcie boli doteraz hlásené u 102 cestujúcich a 13 členov posádky, pričom chorí sa sťažovali na hnačku a zvracanie.
Na palube výletnej lode sa má celkovo nachádzať 3 116 cestujúcich a 1 131 členov posádky. "Môžeme potvrdiť, že niekoľko desiatok ľudí malo žalúdočné problémy, u niektorých je priebeh choroby mierny, iný mali vážnejšie problémy, “ uviedla spoločnosť Princess Cruises. "Rýchlo sme dezinfikovali každú časť lode a počas plavby sme vykonali ďalšiu dezinfekciu. Až loď dorazí 11. mája do Port Canaveral na Floride, podrobí sa dôkladnému čisteniu a dezinfekciu, než sa vydá na svoju ďalšiu plavbu," dodala. Informuje o tom web ABC News.
Plavba výletnej lode začala 28 apríla. Momentálne sa nachádza v severozápadnom Atlantickom oceáne pri Dominikánskej republike. Do Port Canaveral na Floride by mala doraziť v pondelok. Ide už o štvrtý prípad gastrointestinálneho ochorenia hlásený na výletnej lodi v tomto roku.