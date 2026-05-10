Výstup na sopku sa zmenil na boj o život: Záchranári vyslobodili telo jednej z obetí

JAKARTA - Záchranári dnes vyslobodili telo Indonézanky, ktorá v piatok zahynula pri erupcii sopky Dukono na ostrove Halmahera vo východnej Indonézii. Pátracia operácia po telách dvoch Singapurcov, ktorí pri nešťastí tiež zomreli, pokračuje, informuje agentúra Reuters.
Obete patrili do skupiny 20 turistov, ktorí sa vydali na výstup na 1355 metrov vysokú sopku v rozpore s bezpečnostnými zákazmi. Po piatkovej erupcii na mieste uviazli. Preživších 17 turistov bolo niekoľko hodín po erupcii bezpečne evakuovaných. Desať z nich utrpelo ľahké popáleniny.
Úrady varovali obyvateľov, aby sa zdržali akýchkoľvek aktivít v okruhu štyroch kilometrov od krátera. Vulkanologická agentúra tiež varovala pred rizikom sopečných bahnotokov v prípade dažďa. Narušenie letovej prevádzky v dôsledku erupcie zatiaľ hlásené nebolo.
Rozsiahle indonézske súostrovie je vystavené častej seizmickej a sopečnej činnosti kvôli svojej polohe na takzvanom tichomorskom ohnivom kruhu, geologicky najaktívnejšej oblasti na Zemi, kde sa stýkajú tektonické dosky. Sopka Dukono je v súčasnosti zaradená na druhom stupni pohotovosti na štvorstupňovej škále.