Keď valcuje genetické kríženie a AI: Dvaja bratia vypestovali BIELE jahody, ktoré chutia ako...Tomu NEUVERÍTE!

TARSUS – Veda a technika zaznamenala v poslednom období tak veľký pokrok, že sa začala využívať aj iných sektoroch, napríklad v poľnohospodárstve. Istý inžinier sa dal na pestovanie ovocia, no využil pri tom svoje znalosti. Výsledkom je jedinečný systém, ktorý priniesol špeciálne ovocie.
Bratia Yasin a Bulent Ciner sú experti v odlišných odvetviach, no spojili svoje sily, aby vytvorili niečo inovatívne. Yasin je inžinier a expert v poľnohospodárstve, zatiaľ čo Bulent sa uchytil ako softvérový inžinier. Ako píše Platinon Line, už pred rokmi začali pestovať ovocie.
Teraz ich chce už každý
Postupom času skonštruovali skleník, ktorý poháňa umelá inteligencia. Okrem klasických červených jahôd, začali pestovať aj tie menej známe s bielou farbou. Cez drony a kamery s vysokým rozlíšením sledujú všetky údaje ako teplotu v skleníku, vlhkosť, hodnotu pH. Zhruba 20 ton vypestovaných bielych jahôd vyvážajú do Ruska, Dubaja, Kataru či Kazachstanu. Ako sami uviedli, pre ich región Tarsus (južné Turecko), ide o novú plodinu.
V skleníku zamestnávajú 80 ľudí, z toho 30 stálych pracovníkov a zvyšok sú sezónni brigádnici. Bratia vysvetlili, že "na otvorených poliach je 6 až 7-tisíc sadeníc na aker (4 047 metrov štvorcových), zatiaľ čo v skleníku to dokázali zvýšiť na 16-tisíc".
Ďalej hovoria, že pre oblasť z ktorej pochádzajú, je to absolútna novinka. Biele jahody sú však dlhodobo obľúbenou zložkou pre šéfkuchárov v reštauráciách či cukrárne. "Keď sa dostali na trh prvé várky, ľudia zvykli polemizovať, či sú ešte nezrelé, no dnes je dopyt veľký. Každý chce mať doma jahody, ktorý chutia ako zmes ananásu a banánu," doplnil jeden z bratov a dodal, že vďaka podpore umelej inteligencie v skleníku dokážu riadiť všetky výrobné procesy od výsadby až po zber úrody.
Okrem toho, biele jahody majú na trhu dvakrát vyššiu hodnotu ako bežné, červené. S veľkoobchodnými reťazcami ale zatiaľ nespolupracujú, Sústredili sa na malé obchody a produkciu obmedzili na 20 ton. Dostali už objednávky aj pre budúci rok, ale podľa svojich slov sa budú snažiť pokryť najmä klasickú spotrebu a potom sa uvidí.
Odkiaľ prišli?
Všetko to začalo divokými bielymi jahodami (Fragaria chiloensis), ktoré rástli v Čile. Tieto jahody prirodzene postrádali červené farbivo (antokyány), ktoré klasickým jahodám dodáva ich typickú farbu. Kvôli tejto genetickej mutácii zostávajú plody v zrelosti biele so svetloružovými alebo červenými semienkami.
Prvé záznamy o ich šľachtení pochádzajú z 18. storočia od holandských botanikov. Ešte pred pár desaťročiami boli pineberries takmer zabudnuté a hrozilo im vyhynutie. Okolo roku 2003 ich však znovu objavili a "vzkriesili" holandskí pestovatelia, ktorí začali s ich komerčným pestovaním.