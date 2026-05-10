Referendum sa blíži: Chcete hlasovať mimo svojho bydliska? Nezabudnite na TOTO!

BRATISLAVA - Volič, ktorý sa chce zúčastniť na júlovom referende, no v deň jeho konania nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu, môže požiadať o hlasovací preukaz. Urobiť tak môže elektronicky alebo listom do 15. júna a osobne najneskôr deň pred konaním referenda, teda do 3. júla. Následne môže 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra (MV) SR.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Požiadať oň môže e-mailom alebo do elektronickej schránky obce cez portál slovensko.sk. Obec zašle hlasovací preukaz voličovi doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“ na ním uvedenú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Požiadať o hlasovací preukaz môže volič elektronicky, ale aj listom, a to do 15. júna. Osobne môže oň požiadať najneskôr posledný pracovný deň pred referendom, čiže 3. júla v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania referenda, čiže najskôr 20. mája.
Referendum s dvomi otázkami sa bude konať 4. júla. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 h do 22.00 h. Voliči budú rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati. Otázka o požiadavke skrátiť volebné obdobie nebude predmetom referenda, keďže je podľa hlavy štátu Petra Pellegriniho v rozpore s Ústavou SR.