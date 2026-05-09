Slovenská herečka ukázala sestru: Z tej podoby odpadnete!

JAPONSKO - Slovenská herečka Lucia Lapišáková si po pracovných povinnostiach dopriala oddych a spolu s rodinou odcestovala do Tokia, odkiaľ zverejnila fotografiu so svojou sestrou. Fanúšikov prekvapili ich neuveriteľnou podobnosťou.
Lucia Lapišáková je známa slovenská herečka, ktorá si získala divákov najmä účinkovaním v populárnom seriáli Pod povrchom, vysielanom na Jojke. V projekte stvárnila postavu bývalej modelky Ley. Jej manžela si zahral Marko Igonda a dynamiku ich rodiny dotvárali aj ich deti, pričom jednu z dcér stvárnila v tom čase herečka Mary Bartalos.
Po úspechu na televíznych obrazovkách sa Lucia čoraz viac sústreďuje na divadelnú tvorbu, kde môže naplno rozvíjať svoj herecký talent. Aktuálne ju môžeme vidieť v predstavení Coco & Tina, ktoré patrí medzi moderné slovenské komédie. Ide o autorské dielo známeho scenáristu Andyho Krausa, pre ktorého išlo o divadelnú prvotinu.
Zaujímavosťou je, že sa ujal nielen písania scenára, ale aj samotnej réžie, čím vtlačil inscenácii svoj jedinečný rukopis. Napriek pracovným povinnostiam si herečka našla čas aj na oddych. Po účasti na slovenskej premiére filmu Diabol nosí Pradu 2 sa rozhodla na chvíľu uniknúť z rušného života v Bratislave a vycestovala spolu so svojou rodinou do Tokia.
Práve odtiaľ zdieľala na sociálnych sieťach spoločnú fotografiu. Na snímke je spolu so svojou sestrou. Mnohí by ich na prvý pohľad považovali za dvojičky – podobné črty tváre, úsmev aj celkový výraz ich robia takmer nerozoznateľnými. Veď posúďte sami!
