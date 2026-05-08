Premiér Fico odcestoval do Moskvy! Využil TÚTO trasu

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico je dnes na ceste do Moskvy. Napísal to dnes popoludní server Denník N, podľa ktorého predseda vlády mieri do ruskej metropoly pravdepodobne cez Česko, Nemecko, Švédsko a Fínsko. O tejto trase informovala už skôr tiež ruská štátna agentúra TASS. Fico letí do Moskvy pri príležitosti osláv sovietskeho víťazstva nad nacistickým Nemeckom v druhej svetovej vojne. Rusko oslavuje Deň víťazstva 9. mája.
Premiér SR Robert Fico v piatok odcestoval do Moskvy, kde sa zúčastní na oslavách Dňa víťazstva. Agentúra TASS o tom informovala s odvolaním sa na zdroj z riadenia letovej prevádzky Európskej únie. TASR po vydaní správy ruskou agentúrou našla slovenský vládny špeciál na webe Flight Aware blízko švédskeho pobrežia.
Podľa leteckých portálov slovenský vládny letecký špeciál na trase do Moskvy odštartoval z Bratislavy dnes zhruba hodinu po poludní a využil trasu cez Česko a Nemecko. „Slovenské vládne lietadlo vzlietlo z Bratislavy,“ potvrdil zdroj TASS. Let z Bratislavy do Moskvy by mal podľa zdroja TASS trvať tri a pol až štyri hodiny.
Sprevádza ho Gašpar a Eštok, stretne sa s Putinom
Premiéra by mal na ceste do Ruska sprevádzať podpredseda parlamentu Tibor Gašpar a štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí Marek Eštok. Šéf vlády sa v sobotu nechystá v Moskve zúčastniť vojenskej prehliadky, ale mieni položiť kvety na hrob neznámeho vojaka Červenej armády a stretne sa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Cestu Fica do Moskvy aj tento rok podľa skorších informácií poznačilo rozhodnutie pobaltských krajín nepovoliť slovenskému premiérovi prelet nad ich územím. Pred rokom pri rovnakej príležitosti Fico letel do Ruska južnou trasou cez Maďarsko, Rumunsko, Čierne more a Gruzínsko.
Predseda slovenskej vlády navštívil Moskvu vlani ako jediný líder krajín EÚ a NATO. Vtedy rovnako rokoval s Putinom. Štátnici viacerých európskych krajín obmedzili kontakty s predstaviteľmi Ruska po jeho vojenskej invázii na Ukrajinu z februára 2022. Slovenská opozícia v čase pokračujúcej ruskej agresie na Ukrajine premiéra za jeho ohlásenú cestu do Moskvy kritizuje. Opozičné strany cestu do Moskvy označili za facku Ukrajincom a európskym partnerom Slovenska.
Slovenský premiér už skôr oznámil, že chce vzdať hold všetkým, ktorí bojovali proti fašizmu, a že okrem tradičného položenia vencov k pamätníku sovietskym vojakom na bratislavskom Slavíne sa chce zúčastniť troch medzinárodných akcií - v bývalom koncentračnom tábore Dachau v Nemecku, 9. mája v Moskve a v júni vo francúzskej Normandii.