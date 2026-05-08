AKTUÁLNE Vážna ZRÁŽKA vlaku s autom, z miesta hlásia päť zranených! Zasahuje aj VRTUĽNÍK, cesta je neprejazdná

CHYNORANY - V okrese Partizánske došlo v piatok popoludní k vážnej nehode. Na železničnom priecestí sa zrazil vlak s osobným autom. Na miesto bol privolaný aj vrtuľník.
Dnes v poobedňajších hodinách došlo medzi obcami Chynorany a Bošany, na železničnom priecestí bez závor, k zrážke vlaku s osobným motorovým vozidlom. "Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Policajti aktuálne vykonávajú prvotné procesné úkony za účelom objasnenia okolností nehody," priblížila trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Polícia dodáva, že vo vozidle sa nachádzalo päť osôb, ktoré utrpeli zranenia. Vo vlaku k zraneniu osôb nedošlo. Upozorňuje, že v danom úseku je momentálne doprava neprejazdná a žiada vodičov, aby rešpektovali pokyny polície a využili na prejazd iné trasy.
"Presné okolnosti, príčina a miera zavinenia tejto nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania Okresného dopravného inšpektorátu v Partizánskom," dodáva hovorkyňa.