HRÔZOSTRAŠNÝ moment zachytený na VIDEU: Dievča (†16) sa zabilo po páde z hojdačky! Desivé posledné slová

HONGKONG - V Číne došlo k šokujúcej tragédii. 16-ročné dievča zahynulo po páde z adrenalínovej hojdačky nad útesom. Nešťastie sa odohralo v nedeľu v turistickej oblasti Maliuyan Waterfall v meste Huaying a zachytila ho kamera jej kamarátky.
Tínedžerka s priezviskom Liu ešte pred spustením atrakcie opakovane kričala, že jej bezpečnostné lano „nie je dosť utiahnuté“. Na videu je vidieť, ako sa usmieva, drží vlajku a čaká na odraz z plošiny. V pozadí počuť jej kamarátov, ktorí ju povzbudzujú.
Len pár sekúnd po tom, čo ju obsluha vyslala nad roklinu, sa tragédia naplno rozvinula. Dievča sa prepadlo o niekoľko centimetrov nižšie, akoby sa lano uvoľnilo, a následne sa zrútilo do údolia. Jeden z pracovníkov sa ju ešte pokúsil zachytiť, no už bolo neskoro. Podľa miestnych médií bezpečnostné lano prasklo okamžite po odraze a Liu dopadla na skaly pod útesom. Záchranári dorazili na miesto rýchlo, no dievča zomrelo počas prevozu do nemocnice.
Atrakciu prevádzkovala spoločnosť Chongqing Adventure Camp, ktorá hojdačku propagovala ešte v marci na svojom oficiálnom účte na WeChate. Po nehode bola celá oblasť uzavretá. Miestne orgány na základe predbežného vyšetrovania klasifikovali incident ako nehodu zavinenú porušením bezpečnosti, píšu noviny The Sun. Park zostane zatvorený minimálne do 10. mája, v súčasnosti prebieha kontrola všetkého vybavenia. Zástupca prevádzkovateľa uviedol, že firma je v kontakte s rodinou obete a spolupracuje s vyšetrovateľmi.
Tragédia vyvolala búrlivú diskusiu na čínskej sociálnej sieti Weibo. Mnohí používatelia kritizujú obsluhu atrakcie za to, že údajne ignorovala varovania tínedžerky. „Malá nedbanlivosť vzala život mladému dievčaťu. Spoločnosť úplne ignorovala ľudský život,“ napísal jeden z komentujúcich.