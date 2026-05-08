Krásou ju už neohúri: Mick Jagger po boku sexi mladej snúbenice šaškuje ako pubertiak!

NEW YORK - Rocková legenda Mick Jagger opäť rozvíril pozornosť spoločnosti. Na prestížnom večere newyorskej opery sa po boku o 44 rokov mladšej snúbenice Melanie Hamrick správal ako čerstvo zamilovaný muž. Usmieval sa od ucha k uchu, neustále vtipkoval a od krásnej baletky sa nedokázal odtrhnúť ani na krok.
Mick Jagger vie veľmi dobre, že po boku mladej a elegantnej partnerky nestačí byť len hudobnou ikonou. Na spoločenskom podujatí v New Yorku totiž predviedol výkon hodný romantického filmu – galantný, pozorný a neustále dobre naladený. Frontman The Rolling Stones pri príchode do opery doslova žiaril. Fotografom pózoval s typickým rebelantským šarmom, no najväčšiu pozornosť venoval svojej snúbenici Melanie Hamrick.
Dvojica pôsobila mimoriadne zohrato a bolo jasné, že medzi nimi stále funguje silná chémia. Počas večera sa Mick neustále usmieval, nakláňal sa k Melanie, niečo jej šepkal a rozosmieval ju drobnými poznámkami. Prítomní hostia si všimli, že spevák vedľa bývalej baletky doslova omladol. Namiesto unaveného rockera pôsobil ako muž, ktorý si chce svoju partnerku stále získavať. A možno na to má aj dôvod. Medzi Jaggerom a Melanie je totiž priepastný vekový rozdiel – neuveriteľných 44 rokov.
Napriek tomu tvoria pár už od roku 2014, keď sa zoznámili v Tokiu počas turné. Ona vtedy vystupovala s American Ballet Theatre, on koncertoval s Rolling Stones. Ich vzťah sa rýchlo prehĺbil a v roku 2016 sa im narodil syn Deveraux. Melanie neskôr prezradila, že sú už niekoľko rokov zasnúbení, hoci svadbu zatiaľ neplánujú. Zdá sa však, že Mick robí všetko pre to, aby iskra medzi nimi nezhasla. Na newyorskej opere to bolo vidieť na prvý pohľad. Grimasy, vtipy, široké úsmevy a neustála pozornosť smerovaná k Melanie prezrádzali viac než tisíc slov.
{{ poll.thanks }} {{ profiles[profileEvalueated.index].name }} Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%