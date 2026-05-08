Nelegálny dron na letisku v Prahe: Chaos, odklonené lietadlá a meškania letov

PRAHA - Leteckú prevádzku v Prahe dnes narušila neoprávnená prevádzka dronu v bezletovej zóne ruzyňského Letiska Václava Havla. Jedno lietadlo kvôli tomu muselo byť odklonené do Viedne, niekoľko ďalších nabralo meškanie. Polícia zadržala jedného človeka a dron zaistila. Uviedla to popoludní na sieti X.
"Prípad ďalej preverujeme," oznámili policajti. Za lietanie s dronom v zakázaných oblastiach hrozia v Česku vysoké pokuty, prípadne môže ísť o trestný čin všeobecného ohrozenia, za ktorý hrozí väzenie.
S prípadmi dronov v bezletovej zóne sa európske letiská stretávajú pravidelne. Kvôli nahlásenému lietajúcemu objektu napríklad tento rok v marci na pol hodiny prerušilo prevádzku berlínske letisko, vlani v októbri sa z rovnakého dôvodu zastavilo dokonca na dve hodiny. Podobné problémy vlani riešili napríklad aj letisko v holandskom Eindhovene, v belgickom Lutychu či Bruseli, nemeckom Mníchove alebo vo švédskom Göteborgu.
Na pražskom letisku kvôli anonymnej vyhrážke drony vlani v októbri zasahovala polícia. Nakoniec žiadne dromy nezaznamenala, prevádzka letiska obmedzená nebola.