Ruskí komunisti bijú na poplach! Ziuganov predpovedá pád režimu, ak Putin neprijme opatrenia

MOSKVA - Líder Komunistickej strany Ruskej federácie Gennadij Ziuganov v utorok varoval poslancov Štátnej dumy pred rizikom revolúcie podobnej tej v roku 1917 v dôsledku upadajúcej ekonomiky krajiny. Informuje o tom agentúra Reuters.

„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili (prezidenta Vladimira) Putina a jeho stratégiu a politiku, ale vy (vláda) nás nepočúvate,“ vyhlásil Ziuganov, ktorého slová si vyslúžili potlesk. „Ak vy (vláda) urýchlene neprijmete finančné, ekonomické a iné opatrenia, do jesene nás čaká opakovanie toho, čo sa stalo v roku 1917. Nemáme právo to zopakovať. Urobme nejaké rozhodnutia,“ pokračoval.

Agentúra Reuters uvádza, že napriek takýmto vyhláseniam v Rusku v súčasnosti neexistujú náznaky sociálnych nepokojov, hoci v krajine vládne cenzúra, sú zakazované protesty a disidentom hrozia dlhé väzenské tresty. Komunistická strana Ruskej federácie je druhou najsilnejšou stranou v Štátnej dume a Ziuganov ju vedie od roku 1993. Komunisti dlhodobo podporujú Putinovu politiku a voči jeho strane Jednotné Rusko bývajú kritickí len veľmi opatrne. Rusko v septembri čakajú parlamentné voľby. Revolúcia v roku 1917 zvrhla ruskú monarchiu a dostala k moci boľševikov, čím neskôr umožnila vznik Sovietskeho zväzu. Viedla tiež k rozpútaniu krvavej občianskej vojny.

Súvisiace články

Tvrdý úder pre Berlín!
Tvrdý úder pre Berlín! Rusko zastavilo tok kazašskej ropy cez Družbu: Ohrozené je zásobovanie hlavného mesta
Zahraničné
Ilustračné foto
Varovanie z Berlína: Rusko sa pripravuje na konflikt s NATO, Nemecko chce masívne posilniť armádu
Zahraničné
Ilustračné foto
Digitálna vojna: Rusko, Čína a Irán stoja za najhoršími kyberútokmi, varujú experti
Zahraničné
Rusko plánuje stopnúť ropu
Rusko plánuje stopnúť ropu do Nemecka: Od mája chce zastaviť dodávky cez Družbu
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Režisér Ďurovčík odhalil tajomstvo megahitu The Duchon's: Nebyť tejto náhody... nie je nič!
Režisér Ďurovčík odhalil tajomstvo megahitu The Duchon's: Nebyť tejto náhody... nie je nič!
Prominenti
Kaliňák ku kontrole a spokojnosti obcí s Centrami zdieľaných služieb
Kaliňák ku kontrole a spokojnosti obcí s Centrami zdieľaných služieb
Správy
Mesto Bratislava vybuduje nový športový areál na Zlatých Pieskoch
Mesto Bratislava vybuduje nový športový areál na Zlatých Pieskoch
Šport

Domáce správy

Po Miriam (†50) sa
Po Miriam (†50) sa zľahla zem: Po piatich mesiacoch prišla tá NAJHORŠIA správa! DETAILY, kde ju našli
Domáce
FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Domáce
Robert Fico
Trestné oznámenie na sudkyňu Záleskú je realitou: Fico ju obviňuje z politickej angažovanosti a zaujatosti
Domáce
Myjava štartuje cyklistickú sezónu: Spoločná jazda pre rodiny, deti aj dospelých už túto sobotu
Myjava štartuje cyklistickú sezónu: Spoločná jazda pre rodiny, deti aj dospelých už túto sobotu
Trenčín

Zahraničné

Najdrahší byt planéty má
Najdrahší byt planéty má majiteľa: Najbohatší Ukrajinec ho kúpil za šialených 471 miliónov eur!
Zahraničné
Gennadij Ziuganov
Ruskí komunisti bijú na poplach! Ziuganov predpovedá pád režimu, ak Putin neprijme opatrenia
Zahraničné
Donald Trump
Prielom v diplomatických vzťahoch: USA a Irán si majú sadnúť za rokovací stôl v najbližších dňoch
Zahraničné
Viktor Orbán
Veľký ZVRAT v Budapešti! Maďarsko prestáva brzdiť balík pre Ukrajinu: Ropovod Družba sa už napúšťa
Zahraničné

Prominenti

Zoë Kravitz a Harry
Zasnúbení?! Zoë Kravitz a Harry Styles sa s tým nebabrú: Ich vzťah je rýchly, tichý… ale intenzívny
Zahraniční prominenti
FOTO Toto, že je dcéra
Toto, že je dcéra Karla Gotta? Z malej Charlotte vyrástla poriadna sexica!
Domáci prominenti
Diváci sa môžu tešiť
Režisér Ďurovčík odhalil tajomstvo megahitu The Duchon's: Nebyť tejto náhody... nie je nič!
Domáci prominenti
Cindy Crawford
Najskôr dcéra, teraz matka: Cindy Crawford v plavkách sexi aj po 60-ke! Toto je jej životná výhra
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chcete predísť prediabetes? Tieto
Chcete predísť prediabetes? Tieto potraviny radšej vyraďte z jedálnička
vysetrenie.sk
Zaparkoval a vrátil sa
Zaparkoval a vrátil sa až po 7 rokoch: Keď uvidel účet za parkovné, takmer HO VYSTRELO! Najdrahšie parkovné na svete?
Zaujímavosti
Koniec trápeniu v posteli?
Koniec trápeniu v posteli? Vedci objavili BEŽNÚ POTRAVINU, ktorá bojuje proti menštruačným kŕčom lepšie ako lieky!
Zaujímavosti
Nikdy neprehral, krásne voňal
Nikdy neprehral, krásne voňal a veľa pil: 5 vecí, ktoré ste nevedeli o Alexandrovi Veľkom
dromedar.sk

Dobré správy

FOTO Chorvátsko je bohaté aj
Kulinárske špeciality, ktoré by ste mali na dovolenke ochutnať: Toto je náš výber!
Domáce
Zdroj: Henima
Chyba, kvôli ktorej starnete rýchlejšie: Väčšina žien ju robí denne
plnielanu.sk
Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Posledná chmeľnica na Slovensku bojuje o prežitie: Pomôže táto novinka?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk

Ekonomika

Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Fico chce kúpiť podiel v Slovenských elektrárňach: Štát by sa stal väčšinovým vlastníkom!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Vlna bankrotov naberá na sile: Padol aj jeden z najznámejších e-shopov s elektronikou!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Veľká zmena po takmer troch mesiacoch: Saková prezradila, kedy dorazí ropa cez Družbu!
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?
Práca, dovolenka či príplatky: Zrušené sviatky zamotali viacerým hlavy, ako to vlastne bude?

Šport

Kanada – Slovensko: Online prenos z úvodného zápasu MS v hokeji do 18 rokov
Kanada – Slovensko: Online prenos z úvodného zápasu MS v hokeji do 18 rokov
MS v hokeji do 18 rokov
FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda: Online z dohrávky 2. kola skupiny o titul v Niké lige
FC Spartak Trnava – DAC 1904 Dunajská Streda: Online z dohrávky 2. kola skupiny o titul v Niké lige
Niké liga
Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
Obrovské prekvapenie na úkor megafavorita! Českí mladíci sa postarali o veľkú senzáciu
MS v hokeji do 18 rokov
Šampionát na Slovensku oficiálne odštartoval! V úvodnom zápase Švédi deklasovali Nemcov
Šampionát na Slovensku oficiálne odštartoval! V úvodnom zápase Švédi deklasovali Nemcov
MS v hokeji do 18 rokov

Auto-moto

Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Policajti dostali nové najvýkonnejšie Superby a silné Octavie. Nových škodoviek bude 200
Doprava
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
TEST: Cupra Born - s veľkou baterkou a zadným pohonom
Klasické testy
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Most na R1 čaká veľká oprava: práce v piatich etapách potrvajú do jesene
Doprava
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
TEST: BMW iX xDrive45 - ako facelift spravil z dobrého EV vynikajúce
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Chaos okolo 8. mája: Musíte ísť do práce a máte nárok na príplatok alebo dovolenku?
Aktuality
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Príležitosť pre architektov a inžinierov v Bratislave: Projekty od menších stavieb až po obytné súbory
Zaujímavé pracovné ponuky
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Je digitálny nomádizmus stále len sen z Instagramu?
Práca a voľný čas
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Oblečenie v práci: Znamená dress code v roku 2026 ešte niečo?
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Konečne recept na šišky, ktoré sa vždy podaria. Navrchu chrumkavé a vo vnútri ako pavučinka.
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Nepečený tvarohový koláč s jahodami
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Tieto citrónové cupcakes s tvarohovým krémom zmiznú zo stola skôr, než vychladnú!
Koláče a torty
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Nemáte radi bryndzu? Vyskúšajte netradičné špenátové halušky s mozzarellou a ricottou!
Halušky

Technológie

Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Čierna káva môže znížiť riziko predčasnej smrti. Vedci ukázali, pri koľkých šálkach vyšiel efekt najsilnejšie
Veda a výskum
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Vedci tvrdia, že tento prehliadaný orgán môže byť kľúčom k dlhšiemu životu a aj k tomu, ako telo reaguje na rakovinu
Veda a výskum
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Aj tieto staršie Samsungy nakoniec dostanú niekoľko AI funkcií, ktoré mali byť exkluzívne pre najnovšiu vlajkovú loď
Android
Môže človeku raz dorásť ruka či noha? Nová štúdia ukazuje genetickú cestu, ktorá by to mohla umožniť
Môže človeku raz dorásť ruka či noha? Nová štúdia ukazuje genetickú cestu, ktorá by to mohla umožniť
Správy

Bývanie

Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Široký je len 4 metre, no vnútri čaká skvelé bývanie. Z typického radového domu cítiť aj kúsok nostalgie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Otravuje hlučná práčka vás alebo susedov? 7+ praktických tipov, ako stlmiť búchanie a docieliť, aby fungovala tichšie
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Nestál málo, ale luxus tu vyzerá inak, ako by ste čakali. Miesto okázalosti nájdete v byte jednoduchosť a pokoj
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať
Zemiaky sa ošúpu skoro sami a vo zvyškoch jedál zostane prehľad. 8 užitočných trikov v kuchyni, ktoré sa oplatí poznať

Pre kutilov

5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
5 spôsobov pestovania zemiakov: Ktorý je najmenej náročný a prináša najväčší výnos?
Zelenina a ovocie
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Nikdy nesaďte uhorky vedľa týchto plodín! Tiché vojny vo vyvýšenom záhone, ktoré vás pripravia o úrodu
Zelenina a ovocie
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Pre zle vedené káble fotovoltiky vám môže zhorieť dom
Stavba
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Doprajte si sladké potešenie priamo z balkóna! Radíme, ako na pestovanie stáleplodiacich jahôd
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Partnerské vzťahy
Čo muži očakávajú od ženy po tridsiatke: Realita bez prikrášlenia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Najdrahší byt planéty má
Zahraničné
Najdrahší byt planéty má majiteľa: Najbohatší Ukrajinec ho kúpil za šialených 471 miliónov eur!
Po Miriam (†50) sa
Domáce
Po Miriam (†50) sa zľahla zem: Po piatich mesiacoch prišla tá NAJHORŠIA správa! DETAILY, kde ju našli
Robert Fico
Domáce
Komunikácia už len cez sociálne siete? Fico sa znova pustil do novinárov! Lietali hrozby aj výčitky
Škriniar v obrovskom škandále:
Zahraničné
Škriniar v obrovskom škandále: Luxusný ESKORT dohadzoval slávnym futbalistom dievčatá a drogy

Ďalšie zo Zoznamu