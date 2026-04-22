Ruskí komunisti bijú na poplach! Ziuganov predpovedá pád režimu, ak Putin neprijme opatrenia

MOSKVA - Líder Komunistickej strany Ruskej federácie Gennadij Ziuganov v utorok varoval poslancov Štátnej dumy pred rizikom revolúcie podobnej tej v roku 1917 v dôsledku upadajúcej ekonomiky krajiny. Informuje o tom agentúra Reuters.
„Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme podporili (prezidenta Vladimira) Putina a jeho stratégiu a politiku, ale vy (vláda) nás nepočúvate,“ vyhlásil Ziuganov, ktorého slová si vyslúžili potlesk. „Ak vy (vláda) urýchlene neprijmete finančné, ekonomické a iné opatrenia, do jesene nás čaká opakovanie toho, čo sa stalo v roku 1917. Nemáme právo to zopakovať. Urobme nejaké rozhodnutia,“ pokračoval.
Agentúra Reuters uvádza, že napriek takýmto vyhláseniam v Rusku v súčasnosti neexistujú náznaky sociálnych nepokojov, hoci v krajine vládne cenzúra, sú zakazované protesty a disidentom hrozia dlhé väzenské tresty. Komunistická strana Ruskej federácie je druhou najsilnejšou stranou v Štátnej dume a Ziuganov ju vedie od roku 1993. Komunisti dlhodobo podporujú Putinovu politiku a voči jeho strane Jednotné Rusko bývajú kritickí len veľmi opatrne. Rusko v septembri čakajú parlamentné voľby. Revolúcia v roku 1917 zvrhla ruskú monarchiu a dostala k moci boľševikov, čím neskôr umožnila vznik Sovietskeho zväzu. Viedla tiež k rozpútaniu krvavej občianskej vojny.