Pozor na výhodné ponuky! Muž mal predávať falzifikáty mobilov

BRATISLAVA - Polícia obvinila 34-ročného Vladimíra S. z Bratislavy pre pokračovací zločin podvodu. Ten mal podľa doterajších informácií prostredníctvom internetových inzertných portálov a sociálnych sietí ponúkať na predaj za výhodné ceny falzifikáty mobilných telefónov, ktoré však prezentoval ako originálne zariadenia. Na vytvorenie dojmu ich pravosti mal dokonca používať aj fiktívne faktúry. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti doposiaľ zaznamenali a objasnili šesť takýchto prípadov, keď týmto konaním vznikla poškodeným celková škoda vo výške viac ako 5500 eur. V rámci vykonaných procesných úkonov boli takisto zaistené viaceré falzifikáty mobilov. Polícia v tejto súvislosti opätovne upozorňuje verejnosť na zvýšený výskyt falzifikátov mobilov ponúkaných prostredníctvom internetových bazárov, inzertných portálov a sociálnych sietí. Pri kúpe mobilného telefónu z „druhej ruky“ odporúča byť obozretný pri podozrivo výhodných cenách, overiť si identitu predávajúceho a jeho predchádzajúce hodnotenia, ako aj skontrolovať IMEI číslo zariadenia a jeho zhodu s obalom a dokladmi.
Dôkladne preverte funkčnosť telefónu
Ďalej radí dôkladne preveriť funkčnosť telefónu vrátane operačného systému a možnosti prihlásenia do používateľského účtu, venovať pozornosť kvalite spracovania zariadenia a prípadným nezrovnalostiam v balení a pri osobnom stretnutí neuskutočňovať obchod v časovej tiesni a bez dôkladnej kontroly zariadenia. „Ak máte podozrenie, že ste sa stali obeťou obdobného podvodu, oznámte to bezodkladne na najbližšom útvare Policajného zboru alebo na čísle 158,“ apeluje polícia.