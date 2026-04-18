MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán opäť zaviedol obmedzenia v Hormuzskom prielive

TEHERÁN/WASHINGTON - Irán znovu uzavrie Hormuzský prieliv, ak bude pokračovať americká blokáda iránskych prístavov. Na sociálnej sieti X to dnes napísal predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán v piatok popoludní oznámil, že prieliv je úplne otvorený všetkým obchodným plavidlám, americký prezident Donald Trump ale povedal, že v pondelok začatá americká námorná blokáda Iránu nebude ukončená. Teherán významnú vodnú cestu blokoval v reakcii na vzdušné údery Izraela a USA z konca februára.
Naživo z Blízkeho východu:
10:37 Irán v sobotu oznámil zrušenie svojho rozhodnutia o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Dôvodom je podľa neho pretrvávajúca blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov, uviedla armáda vo vyhlásení. Informuje o tom agentúra DPA, AP a stanica Sky News.
9:49 Irán v sobotu čiastočne otvoril svoj vzdušný priestor pre medzinárodné lety prechádzajúce východnou časťou krajiny, uviedol tamojší úrad civilného letectva. Informuje o tom agentúra AFP a TASS. „Letecké trasy vo východnej časti vzdušného priestoru krajiny sú otvorené pre medzinárodné lety prechádzajúce cez Irán,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Doplnil, že niektoré letiská obnovili prevádzku o 07.00 h miestneho času (05.30 h SELČ).
9:10 Konvoj tankerov opúšťa oblasť Perzského zálivu a prechádza cez znovuotvorený Hormuzský prieliv, vyplýva z údajov serveru MarineTraffic. Irán oznámil otvorenie tejto strategicky dôležitej námornej trasy v piatok, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News. Medzi skupinou lodí sú štyri plavidlá prepravujúce skvapalnený ropný plyn (LPG) a niekoľko tankerov s ropnými a chemickými produktmi. K prielivu smerujú z Perzského zálivu už aj ďalšie tankery.
6:26 Americký prezident Donald Trump v noci na dnes povedal, že ak nebude s Teheránom uzavretá mierová dohoda, zachová americkú blokádu iránskych prístavov. Zároveň dodal, že možno nepredĺži prímerie, ktoré má vypršať v stredu, napísala agentúra AFP. Izrael a Spojené štáty začali vojnu proti Iránu 28. februára. Zástupcovia Iránu a USA minulý týždeň uzavreli prímerie a potom viedli mierové rozhovory, tie ale nepriniesli žiadny výsledok, preto sa Trump rozhodol blokádu zaviesť. "Možno ho (prímerie) nepredĺžim, ale blokáda bude pokračovať," povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One. "Takže blokáda zostane a bohužiaľ budeme musieť znovu začať zhadzovať bomby," dodal podľa agentúry Reuters.
Trump predniesol sedem tvrdení
"Americký prezident počas jednej hodiny predniesol sedem tvrdení, z ktorých všetky sú klamlivé. (Američania) týmito lžami vojnu nevyhrali a pri rokovaniach ich používaním rozhodne nič nedosiahnu. Ak bude blokáda pokračovať, Hormuzský prieliv otvorený nezostane. Jeho preplávanie bude prebiehať na určenej trase a s povolením Iránu. O tom, či je prieliv otvorený alebo uzavretý a aké predpisy sa naň vzťahujú, rozhoduje situácia na mieste, nie sociálne siete," uviedol Ghálíbáf.
Po tom, ako Izrael a Spojené štáty začali 28. februára vzdušné údery na Irán, sa Teheránu v odvete podarilo ochromiť plavbu Hormuzským prielivom, kadiaľ bežne prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy a približne tretina skvapalneného zemného plynu. Zástupcovia Iránu a USA uzavreli 14-dňové prímerie v noci na 8. apríla a cez uplynulý víkend viedli mierové rozhovory v pakistanskom Islamabade, ktoré ale nepriniesli žiadny výsledok.
Znovuotvorenie prielivu bolo jednou z podmienok pre ukončenie konfliktu
Trump blokádu iránskych prístavov oznámil v nedeľu 12. apríla po nevydarenom rokovaní. Blokáda, ktorá sa začala v pondelok a ktorá má za cieľ obmedziť iránske príjmy z predaja ropy, bude podľa amerického prezidenta pokračovať dovtedy, kým nebude zo 100 percent dokončená americká "transakcia" s Iránom. Znovuotvorenie prielivu bolo jednou z Trumpových podmienok pre ukončenie terajšieho konfliktu. Vojna v Iráne sa rozšírila tiež na Libanon, odkiaľ na Izrael útočilo proiránske militantné hnutie Hizballáh. Izrael v odvete vykonával odvetné údery a obsadil časť južného Libanonu. Medzi oboma krajinami začalo platiť desaťdňové prímerie o piatkovej polnoci tamojšieho času (štvrtok 23.00 SELČ). Irán pôvodne chcel, aby sa dohodnuté prímerie s USA vzťahovalo aj na Libanon, čo Izrael a USA odmietali.
Irán znovuotvorenie prielivu v súlade s trvaním izraelsko-libanonského prímeria oznámil v piatok pred 16.00 h SELČ s tým, že plavba bude viesť po koordinovanej trase. Bezpečná trasa pre plavbu Hormuzským prielivom smerom z Ománskeho mora do Perzského zálivu je pozdĺž severného pobrežia iránskeho ostrova Lárak, zatiaľ čo bezpečná trasa pre opustenie Perzského zálivu prielivom do Ománskeho mora vedie pozdĺž južného pobrežia Láraku. Ceny ropy potom začali prudko klesať a rozhodnutie privítali zástupcovia viacerých krajín i OSN. Irán podľa Trumpa súhlasil s tým, že prieliv už nikdy neuzavrie. Zástupca iránskeho režimu ale tamojšej agentúre Fars oznámil, že Teherán bude pokračovanie americkej námornej blokády považovať za porušenie prímeria a Hormuzský prieliv znovu uzavrie.