Sobota18. apríl 2026, meniny má Valér, zajtra Jela

MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán opäť zaviedol obmedzenia v Hormuzskom prielive

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Altaf Qadri, File)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR, ČTK

TEHERÁN/WASHINGTON - Irán znovu uzavrie Hormuzský prieliv, ak bude pokračovať americká blokáda iránskych prístavov. Na sociálnej sieti X to dnes napísal predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf. Teherán v piatok popoludní oznámil, že prieliv je úplne otvorený všetkým obchodným plavidlám, americký prezident Donald Trump ale povedal, že v pondelok začatá americká námorná blokáda Iránu nebude ukončená. Teherán významnú vodnú cestu blokoval v reakcii na vzdušné údery Izraela a USA z konca februára.

Naživo z Blízkeho východu:

ONLINE

10:37 Irán v sobotu oznámil zrušenie svojho rozhodnutia o znovuotvorení Hormuzského prielivu. Dôvodom je podľa neho pretrvávajúca blokáda iránskych prístavov zo strany Spojených štátov, uviedla armáda vo vyhlásení. Informuje o tom agentúra DPA, AP a stanica Sky News.

9:49 Irán v sobotu čiastočne otvoril svoj vzdušný priestor pre medzinárodné lety prechádzajúce východnou časťou krajiny, uviedol tamojší úrad civilného letectva. Informuje o tom agentúra AFP a TASS. „Letecké trasy vo východnej časti vzdušného priestoru krajiny sú otvorené pre medzinárodné lety prechádzajúce cez Irán,“ uviedol úrad vo vyhlásení. Doplnil, že niektoré letiská obnovili prevádzku o 07.00 h miestneho času (05.30 h SELČ).

9:10 Konvoj tankerov opúšťa oblasť Perzského zálivu a prechádza cez znovuotvorený Hormuzský prieliv, vyplýva z údajov serveru MarineTraffic. Irán oznámil otvorenie tejto strategicky dôležitej námornej trasy v piatok, informuje TASR podľa správ agentúry Reuters a stanice Sky News. Medzi skupinou lodí sú štyri plavidlá prepravujúce skvapalnený ropný plyn (LPG) a niekoľko tankerov s ropnými a chemickými produktmi. K prielivu smerujú z Perzského zálivu už aj ďalšie tankery.

6:26 Americký prezident Donald Trump v noci na dnes povedal, že ak nebude s Teheránom uzavretá mierová dohoda, zachová americkú blokádu iránskych prístavov. Zároveň dodal, že možno nepredĺži prímerie, ktoré má vypršať v stredu, napísala agentúra AFP. Izrael a Spojené štáty začali vojnu proti Iránu 28. februára. Zástupcovia Iránu a USA minulý týždeň uzavreli prímerie a potom viedli mierové rozhovory, tie ale nepriniesli žiadny výsledok, preto sa Trump rozhodol blokádu zaviesť. "Možno ho (prímerie) nepredĺžim, ale blokáda bude pokračovať," povedal Trump novinárom na palube lietadla Air Force One. "Takže blokáda zostane a bohužiaľ budeme musieť znovu začať zhadzovať bomby," dodal podľa agentúry Reuters.

Trump predniesol sedem tvrdení

"Americký prezident počas jednej hodiny predniesol sedem tvrdení, z ktorých všetky sú klamlivé. (Američania) týmito lžami vojnu nevyhrali a pri rokovaniach ich používaním rozhodne nič nedosiahnu. Ak bude blokáda pokračovať, Hormuzský prieliv otvorený nezostane. Jeho preplávanie bude prebiehať na určenej trase a s povolením Iránu. O tom, či je prieliv otvorený alebo uzavretý a aké predpisy sa naň vzťahujú, rozhoduje situácia na mieste, nie sociálne siete," uviedol Ghálíbáf.

Po tom, ako Izrael a Spojené štáty začali 28. februára vzdušné údery na Irán, sa Teheránu v odvete podarilo ochromiť plavbu Hormuzským prielivom, kadiaľ bežne prechádza zhruba pätina svetových dodávok ropy a približne tretina skvapalneného zemného plynu. Zástupcovia Iránu a USA uzavreli 14-dňové prímerie v noci na 8. apríla a cez uplynulý víkend viedli mierové rozhovory v pakistanskom Islamabade, ktoré ale nepriniesli žiadny výsledok.

Znovuotvorenie prielivu bolo jednou z podmienok pre ukončenie konfliktu

Trump blokádu iránskych prístavov oznámil v nedeľu 12. apríla po nevydarenom rokovaní. Blokáda, ktorá sa začala v pondelok a ktorá má za cieľ obmedziť iránske príjmy z predaja ropy, bude podľa amerického prezidenta pokračovať dovtedy, kým nebude zo 100 percent dokončená americká "transakcia" s Iránom. Znovuotvorenie prielivu bolo jednou z Trumpových podmienok pre ukončenie terajšieho konfliktu. Vojna v Iráne sa rozšírila tiež na Libanon, odkiaľ na Izrael útočilo proiránske militantné hnutie Hizballáh. Izrael v odvete vykonával odvetné údery a obsadil časť južného Libanonu. Medzi oboma krajinami začalo platiť desaťdňové prímerie o piatkovej polnoci tamojšieho času (štvrtok 23.00 SELČ). Irán pôvodne chcel, aby sa dohodnuté prímerie s USA vzťahovalo aj na Libanon, čo Izrael a USA odmietali.

Irán znovuotvorenie prielivu v súlade s trvaním izraelsko-libanonského prímeria oznámil v piatok pred 16.00 h SELČ s tým, že plavba bude viesť po koordinovanej trase. Bezpečná trasa pre plavbu Hormuzským prielivom smerom z Ománskeho mora do Perzského zálivu je pozdĺž severného pobrežia iránskeho ostrova Lárak, zatiaľ čo bezpečná trasa pre opustenie Perzského zálivu prielivom do Ománskeho mora vedie pozdĺž južného pobrežia Láraku. Ceny ropy potom začali prudko klesať a rozhodnutie privítali zástupcovia viacerých krajín i OSN. Irán podľa Trumpa súhlasil s tým, že prieliv už nikdy neuzavrie. Zástupca iránskeho režimu ale tamojšej agentúre Fars oznámil, že Teherán bude pokračovanie americkej námornej blokády považovať za porušenie prímeria a Hormuzský prieliv znovu uzavrie.

Viac o téme: USADonald TrumpIránVojnaHormunský prieliv
Nahlásiť chybu

Irán tvrdo odmietol Trumpove
Irán tvrdo odmietol Trumpove slová: Obohatený urán nikam nepôjde!
Zahraničné
Donald Trump
Trump hlási prelom v rokovaniach: Dohoda s Iránom je vraj na dosah!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa
Zahraničné
FOTO Minister obrany USA Pete
TOTÁLNY BIZÁR ministra obrany USA: Hegseth počas prejavu o vojne v Iráne citoval REPLIKU zo známeho akčnému trháku!
Zahraničné

Zoznam TV

Lenka Šóošová po odchode z Markízy: Prečo nič neľutujem!
Lenka Šóošová po odchode z Markízy: Prečo nič neľutujem!
Prominenti
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Prominenti
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Kristína Kucianová bola hosťom v šou Neskoro večer
Prominenti

Domáce správy

Ďalšie hromadné prepúšťanie v
Ďalšie hromadné prepúšťanie v korporácii na Slovensku: Spoločnosť ruší stovky pracovných miest!
Domáce
FOTO Dva ZÁZRAKY v nemocnici
Dva ZÁZRAKY v nemocnici na Horehroní za krátky čas: FOTO Bábätko so zúbkom a najväčšie dvojičky za 50 rokov
Domáce
V Tatrách bude platiť
V Tatrách bude platiť od sobotného poobedia mierne lavínové nebezpečenstvo
Domáce
Dôležité dopravné obmedzenie: Nádražná ulica v Ivanke pri Dunaji je úplne uzatvorená, polícia žiada o zvýšenú opatrnosť
Dôležité dopravné obmedzenie: Nádražná ulica v Ivanke pri Dunaji je úplne uzatvorená, polícia žiada o zvýšenú opatrnosť
Bratislava

Zahraničné

Izraelská armáda tvrdí, že
Izraelská armáda tvrdí, že podnikla viac ako 10-tisíc útokov na Irán
Zahraničné
Pes brutálne usmrtil dôchodcu,
Pes brutálne usmrtil dôchodcu, útok trval 45 minút: Majiteľ ide na 12 rokov do väzenia
Zahraničné
Z výcviku NOČNÁ MORA:
Z výcviku NOČNÁ MORA: Dvaja vojaci utrpeli zranenia po strete s medveďom
Zahraničné
Aktualizujeme Ropné tankery a nákladné
MIMORIADNY ONLINE Koniec prímeria? Donald Trump hrozí bombami, Irán opäť zaviedol obmedzenia v Hormuzskom prielive
Zahraničné

Prominenti

Lenka Šóošová
Lenka Šóošová po odchode z Markízy kvitne do krásy: Prečo nič neľutujem!
Domáci prominenti
7 mesiacov po náleze
7 mesiacov po náleze rozštvrteného tela v aute slávneho speváka: Konečne ho zatkli!
Zahraniční prominenti
Laura Vizváryová
Vizváryová ako botoxová kráľovná! Radí ho všetkým ženám po 30-ke: Laura, spamätaj sa...
Domáci prominenti
Robo Grigorov
Roba Grigorova úplne vymazali: Umelec reaguje... Šokujúce slová!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Žralok, líška alebo korytnačka?
Žralok, líška alebo korytnačka? Zistite, ktoré zviera OVLÁDA vaše správanie počas hádky! Koniec tichej domácnosti
Zaujímavosti
Pikelinia floydmuraria
Žije v stenách a meno má po legendárnej kapele: Vedci objavili NENÁPADNÉHO DRAVCA, ktorý uloví aj obra!
Zaujímavosti
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v
Aj OBĽÚBENÁ KLASIKA v posteli vás môže poslať k lekárovi: Odborníci varujú pred chybou, ktorú robí KAŽDÝ PIATY pár!
Zaujímavosti
Tieto potraviny najviac zahusťujú
Tieto potraviny najviac zahusťujú žlč a podporujú vznik žlčníkových kameňov
vysetrenie.sk

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ekonomika

Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Viete odkiaľ je Mercedes či Bugatti? Tento naoko jednoduchý test zvládne bez chyby málokto. Ukážte sa! (kvíz)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!

Šport

Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
Facky dostávajú po celom turnaji: Slováci počítajú góly po debakli proti Česku
Reprezentácia
Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
Skvelá správa pre slovenskú reprezentáciu! Slovensko na MS posilní ďalší hráč z NHL
MS v hokeji
Horúca aktualita: Slovensko ráta ďalšie ospravedlnenky a zranenia, na MS neprídu hviezdy z NHL a KHL
Horúca aktualita: Slovensko ráta ďalšie ospravedlnenky a zranenia, na MS neprídu hviezdy z NHL a KHL
MS v hokeji
Slovenská extraliga stráca svojho kráľa: Sedemnásobný majster uzavrel bohatú kariéru
Slovenská extraliga stráca svojho kráľa: Sedemnásobný majster uzavrel bohatú kariéru
Tipsport liga

Auto-moto

NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava

Kariéra a motivácia

Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Firmám chýbajú kľúčové zručnosti: Kritické myslenie a AI znalosti sú najväčší problém
Aktuality
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Aktuality
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Zaujímavé pracovné ponuky
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Kariérny rast

Varenie a recepty

Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Menej riadu, maximum chuti: Fantastické kuracie rolky so zemiakmi z jedného plechu.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Malo by sa mäso na vývar vkladať do studenej alebo horúcej vody? Toto je jasná odpoveď.
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Palacinky, lievance a waffle
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Technológie

Mohla temná hmota vzniknúť v inom vesmíre? Možno nepochádza z nášho, hovoria vedci
Mohla temná hmota vzniknúť v inom vesmíre? Možno nepochádza z nášho, hovoria vedci
Veda a výskum
Google chce, aby Gemini po tvojom súhlase využilo fotky, e-maily aj históriu na tvorbu personalizovaných obrázkov
Google chce, aby Gemini po tvojom súhlase využilo fotky, e-maily aj históriu na tvorbu personalizovaných obrázkov
Aplikácie a hry
Trump šokuje: USA vraj pomáhajú Iránu odstraňovať míny v Hormuzskom prielive
Trump šokuje: USA vraj pomáhajú Iránu odstraňovať míny v Hormuzskom prielive
Moderná vojna a konflikty
USA sa pripravujú na najhorší scenár, ak by Rusko odpálilo jadrovú zbraň vo vesmíre. Trénovali, ako by reagovali
USA sa pripravujú na najhorší scenár, ak by Rusko odpálilo jadrovú zbraň vo vesmíre. Trénovali, ako by reagovali
Armádne technológie

Bývanie

Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Renovujeme podlahu z dreva: kedy ju treba celú vymeniť, kedy stačí oprava a aký spôsob si zvoliť?
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení

Pre kutilov

Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Ako vyčistiť tenisky, aby zašpinená podrážka opäť žiarila?
Údržba a opravy
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba

Stream naživo

Rozhodujúce dni sú tu: Tieto znamenia čaká kariérny zlom medzi 20. a 25. aprílom
Zábava
Rozhodujúce dni sú tu: Tieto znamenia čaká kariérny zlom medzi 20. a 25. aprílom
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ďalšie hromadné prepúšťanie v
Domáce
Ďalšie hromadné prepúšťanie v korporácii na Slovensku: Spoločnosť ruší stovky pracovných miest!
Pes brutálne usmrtil dôchodcu,
Zahraničné
Pes brutálne usmrtil dôchodcu, útok trval 45 minút: Majiteľ ide na 12 rokov do väzenia
Z výcviku NOČNÁ MORA:
Zahraničné
Z výcviku NOČNÁ MORA: Dvaja vojaci utrpeli zranenia po strete s medveďom
Dva ZÁZRAKY v nemocnici
Domáce
Dva ZÁZRAKY v nemocnici na Horehroní za krátky čas: FOTO Bábätko so zúbkom a najväčšie dvojičky za 50 rokov

Ďalšie zo Zoznamu