MIMORIADNE Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv

TEHERÁN - Teherán opäť uzavrel Hormuzský prieliv, dôvodom je pokračujúca americká námorná blokáda Iránu, uviedlo dnes podľa tlačových agentúr veliteľstvo iránskych ozbrojených síl. Kontrola nad prielivom sa vrátila do skoršieho stavu, teda pod pevnú kontrolu iránskych ozbrojených síl, uviedol ich hovorca.
Irán bude Hormuzský prieliv blokovať, kým Spojené štáty neukončia blokádu iránskych prístavov. Americkú blokádu iránsky vojenský hovorca označil za pirátstvo, informuje iránska agentúra Fars, ktorá je spätá s iránskymi revolučnými gardami. Prieliv je kľúčovou námornou cestou pre vývoz ropy z Perzského zálivu.
Keď Spojené štáty a Izrael 28. februára zaútočili na Irán, podarilo sa Teheránu v odvete ochromiť plavbu Hormuzským prielivom kombináciou niekoľkých útokov na plavidlá a hrozbami ďalších úderov. Hoci sa Spojené štáty a Irán minulý týždeň zhodli na prímerí, Washington tento týždeň po neúspešných mierových rozhovoroch pristúpil k blokáde lodí plaviacich sa do iránskych prístavov aj v opačnom smere.
Prieliv, kde Irán niekoľko týždňov blokoval námornú dopravu, Teherán znovuotvoril v piatok. Tento krok spojil s čerstvo vyhláseným prímerím v Libanone, ktoré zastavilo boje medzi izraelskou armádou a proiránskym hnutím Hizballáh. Irán uviedol, že prieliv bude otvorený počas trvania libanonského prímeria.
Trump tvrdil, že Irán už prieliv nikdy neuzavrie
Americký prezident Donald Trump ešte v piatok tvrdil, že Irán súhlasil s tým, že prieliv už nikdy neuzavrie. Prezident zároveň dodal, že americká námorná blokáda iránskych prístavov, ktorej cieľom je obmedziť príjmy Teheránu z predaja ropy, bude napriek znovuotvoreniu prielivu pokračovať.
Agentúra Reuters dnes ráno s odvolaním sa na dáta o pohybe lodí uviedla, že Perzský záliv opúšťa konvoj tankerov, ktorý prepláva znovuotvoreným Hormuzským prielivom.