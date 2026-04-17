Piatok17. apríl 2026, meniny má Rudolf, zajtra Valér

Poplach v centre Londýna : Hrozba dronového útoku na izraelskú ambasádu

Izraelská ambasáda v Londýne.
Izraelská ambasáda v Londýne.
TASR

Londýn 17. apríla (TASR) - Britská polícia vyšetruje bezpečnostný incident, ktorý sa týka izraelského veľvyslanectva v Londýne a videa s vyhrážkami, že budova ambasády bude terčom útoku dronov prevážajúcich „nebezpečné látky“. Ako informovala agentúra Reuters, podozrenie z útoku na izraelské veľvyslanectvo sa nepotvrdilo, ale na mieste sú policajti v ochrannom oblečení, ktorí zbierajú zatiaľ neidentifikované podozrivé predmety nájdené v okolí budovy a blízkom parku Kensington Gardens.

Polícia preveruje aj pravosť videa a pracuje na identifikovaní akejkoľvek možnej súvislosti medzi ním a nájdenými predmetmi. Video, ktoré obsahovalo zábery dronov spolu s dvoma postavami oblečenými v ochrannom oblečení a odkazom, že terčom útokov bude izraelské veľvyslanectvo, v noci na piatok na sociálnych sieťach zverejnila proiránska skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (Islamské hnutie ľudu pravej ruky).

Vo videu sa tvrdí, že na budovu izraelského veľvyslanectva v Londýne zaútočia drony prepravujúce nebezpečné látky - šlo údajne o „rádioaktívne a karcinogénne materiály.“

Londýnska polícia v piatok vo svojom vyhlásení ubezpečila, že verejnosť nie je v ohrození. Park je však pre verejnosť až do odvolania uzavretý a priľahlá štvrť, kde sa nachádzajú ambasády viacerých štátov i rezidencie členov kráľovskej rodiny, je pod zvýšeným dohľadom policajných zložiek, doplnila AFP.

Bezpečnostný incident na svojom veľvyslanectve v Londýne potvrdilo aj izraelské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré súčasne ubezpečilo, že nešlo o útok a že všetci jeho zamestnanci sú v bezpečí. Potvrdilo zároveň, že sa vyšetruje „podozrenie z bezpečnostného incidentu v parku susediacom s veľvyslanectvom."

K tomuto incidentu došlo v čase opakujúcich sa vyhrážok adresovaných izraelským diplomatickým misiám na celom svete. Od vypuknutia vojny s Iránom na prelome februára a marca sa úroveň hrozby zameranej na izraelské veľvyslanectvá značne zvýšila, čo prispelo k zvýšeniu stupňa ostražitosti, ktorý platí od 7. októbra 2023. Izraelské veľvyslanectvo v Londýne patrí medzi najprísnejšie strážené diplomatické misie v Británii. Často sa pred ním konajú propalestínske demonštrácie - ich frekvencia sa zvýšila v súvislosti so začatím izraelských vojenských operácií v palestínskom Pásme Gazy, Libanone a Iráne.

Súvisiace články

Ilustračné foto
Ministerstvo opäť vyzýva občanov: Opustite Izrael a Palestínu pre pretrvávajúci konflikt a bezpečnostné riziká
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ilustračné foto
Desaťdňové prímerie Izrael–Libanon vstúpilo do platnosti: Útoky tesne pred ním zvýšili napätie v regióne
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Prezident USA Donald Trump.
Trump oznámil prímerie: Izrael a Libanon sa dohodli na desaťdňovom zastavení bojov
Zahraničné
Ľudia kráčajú cez kráter
Priame rokovania Libanonu s Izraelom: Hizballáh hovorí o vážnej chybe
Zahraničné

Vládny špeciál s občanmi
Nové DETAILY k poruche vládneho špeciálu: Rezort vnútra prezradil, čoho sa týkala
Domáce
Ďalší POPLACH v Poprade:
Ďalší POPLACH v Poprade: Nebezpečná záľuba vo vzduchovkách, miestni objavili broky na stene strojovne výťahu!
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Robert Fico﻿
Fico na summite v Paríži prekvapil ponukou: Slovensko chce TAKTO pomáhať v Hormuzskom prielive!
Domáce
Bratislava opäť ožíva: Spustili prvú fontánu, ďalšie pribudnú už budúci týždeň
Bratislava opäť ožíva: Spustili prvú fontánu, ďalšie pribudnú už budúci týždeň
Bratislava

Zahraničné

Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Robert Fico﻿
Fico na summite v Paríži prekvapil ponukou: Slovensko chce TAKTO pomáhať v Hormuzskom prielive!
Domáce
Poľský premiér Donald Tusk
Tusk prekvapil hodnotením Fica: Po páde Orbána vraj nebude problémom pre EÚ!
Zahraničné

FOTO Slovenské krásky v spoločnosti:
Slovenské krásky v spoločnosti: Schudnutá exfarmárka a túto Miss ste už dlho nevideli!
Domáci prominenti
Jiřina Bohdalová
Bohdalová po smrti sestry Jarušky: Ruší akcie a... herečkino srdce je v ohrození
Zahraniční prominenti
Samo Tomeček
Náhla zmena v živote Sama Tomečka! Nová žena a zarážajúce slová: Ešte nie je tehotná
Domáci prominenti
Lietajúci švec Ján Potměšil
Lietajúci švec Ján Potměšil (†60): Dvakrát unikol smrti. Osud mu pripravil krutý životný príbeh!
Zahraniční prominenti

Tieto potraviny najviac zahusťujú
Tieto potraviny najviac zahusťujú žlč a podporujú vznik žlčníkových kameňov
vysetrenie.sk
V semene si našiel
V semene si našiel DROBNÉ KRYŠTÁLIKY: Lekárka vysvetľuje, prečo tento TICHÝ PROBLÉM postihuje väčšinu mužov!
Zaujímavosti
Upratovačka ochutnala koláč po
Upratovačka ochutnala koláč po hosťoch a museli volať záchranku: Hotelový personál odhalil NAJVÄČŠIE HORORY z izieb!
Zaujímavosti
Dar od kráľovnej Viktórie
Dar od kráľovnej Viktórie a mramorový trón: Čo skrýva najkrajší palác v Iráne?
dromedar.sk

Dobré správy

Inštalácia meteostanice (Zdroj: Plzeňský
Na Slovensku máme poslednú chmeľnicu: Pomôže táto novinka k zachovaniu chmeliarstva u nás?
Domáce
Problém, ktorý pozná aj
Problém, ktorý pozná aj mnoho Sloveniek: Otestujte svoje vedomosti o ňom v KVÍZE
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Až o 10 rokov mladšia pleť? Ukážeme vám, ako to prirodzene môže dosiahnuť každá žena
plnielanu.sk
Zdroj: Getty Images
Obrovský hit aj medzi Slovenkami: V čom je výnimočný nový štandard v starostlivosti o pleť?
plnielanu.sk

Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!
Ropa prudko zlacňuje: Hormuzský prieliv je otvorený, americká blokáda Iránu trvá!
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Je toto najkrajšia cesta na Slovensku? Unikátny diaľničný projekt získal ocenenie stavba roka! (foto)
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Slovensko ide do ostrej bitky s Bruselom: Fico podáva žalobu pre zákaz ruského plynu!
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)
Štvorprúdovka pri Bratislave bude kompletná: Pozor ešte na obmedzenia a uzáveru! (foto)

Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z druhého prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026
Slovensko – Švajčiarsko: Online prenos z druhého prípravného zápasu pred MS v hokeji 2026
Reprezentácia
Slovensko U17 – Česko U17: Online prenos z prestížneho zápasu na Turnaji piatich krajín
Slovensko U17 – Česko U17: Online prenos z prestížneho zápasu na Turnaji piatich krajín
Reprezentácia
Neodovzdala vzorku a hrozí jej dištanc: Česká tenisová hviezda má dopingový problém
Neodovzdala vzorku a hrozí jej dištanc: Česká tenisová hviezda má dopingový problém
WTA
Jeden odchádza a nebude posledný: Real Madrid chystá v lete poriadny hráčsky odliv
Jeden odchádza a nebude posledný: Real Madrid chystá v lete poriadny hráčsky odliv
La Liga

NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
NDS: Časť vozovky R1 za Žiarom nad Hronom dostane nový povrch
Doprava
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
FOTO: Čínska značka Chery práve vstupuje na slovenský trh. Prichádza so štvoricou SUV
Novinky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
TEST: Peugeot 3008 GT EV - električka po francúzsky
Klasické testy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Svätý Jur podpísal zmluvu na realizáciu terminálu integrovanej dopravy
Doprava

Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Rovnaký plat za rovnakú prácu: Parlament schválil prelomový zákon, firmy čakajú nové povinnosti
Aktuality
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Od manuálnej práce po obchod: Pozrite sa, koľko dnes platia slovenské firmy
Zaujímavé pracovné ponuky
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Vernosť firme: Cnosť, alebo kariérna samovražda?
Kariérny rast
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Dobite si baterky po práci: Pozvánka na večer plný autentických príbehov a inšpiratívnych hostí
Práca a voľný čas

Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Retro klasika, ktorá nestarne: Poctivý metrový koláč s lahodným krémom.
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Hrnčekový recept na dvojfarebný pudingový koláč - rýchly a fakt dobrý
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Zabudnite na klasiku – doprajte si tieto banánové lievance bez výčitiek!
Palacinky, lievance a waffle
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál
IKEA mäsové guľky doma za pár minút: Recept, ktorý chutí ako originál

Google spúšťa Gemini Skills v prehliadači Chrome. Takto funguje nová AI funkcia a toto s ňou dokážeš
Google spúšťa Gemini Skills v prehliadači Chrome. Takto funguje nová AI funkcia a toto s ňou dokážeš
Aplikácie a hry
S porážkou Orbána sa ruské dezinformačné kampane neskončili, hovoria experti. Nedávne voľby v Maďarsku ukázali, aké taktiky Rusko používa na manipuláciu verejnosti
S porážkou Orbána sa ruské dezinformačné kampane neskončili, hovoria experti. Nedávne voľby v Maďarsku ukázali, aké taktiky Rusko používa na manipuláciu verejnosti
Bezpečnosť
Už vyše 2 000 hodín vo vzduchu. Britské stíhačky a vrtuľníky lietajú nad Blízkym východom bez prestávky
Už vyše 2 000 hodín vo vzduchu. Britské stíhačky a vrtuľníky lietajú nad Blízkym východom bez prestávky
Moderná vojna a konflikty
GLP-1 lieky ako Ozempic pomáhajú pečeni aj bez chudnutia. Vedci konečne zistili, prečo
GLP-1 lieky ako Ozempic pomáhajú pečeni aj bez chudnutia. Vedci konečne zistili, prečo
Veda a výskum

Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Stále je to prvorepubliková vila, no vnútro je už celé iné. Architektka premenila starý dom na moderné rodinné bývanie
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Nedávno boli všade, no už vychádzajú z módy. Týchto 8 trendov sa v kuchyni pomaly zastaráva, máte ich doma aj vy?
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Po dvoch rokoch prác sa opustené miesto zmenilo na nepoznanie! Bývanie architektov je plné nečakaných riešení
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!
Ako vyčistiť koženú bundu, aby vydržala celé roky? Takto to pôjde aj s bežnými surovinami, no pozor na vodu!

Pre kutilov

Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Ako zachrániť polievanie záhrady pomocou lyžice
Dvor a záhrada
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Tieto rastliny môžete v apríli vysiať priamo do zeme a v lete vás obdaria záplavou kvetov
Okrasná záhrada
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Nočná mora pod obkladom: Kvôli tejto neviditeľnej chybe budete búrať novú kúpeľňu
Stavba
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
6 znakov, že vám kupované muškáty dlho nevydržia
Okrasná záhrada

Tieto ženy prekračujú pravidelne hranice, skúšajú to na akéhokoľvek muža: Máte takú vo svojom okolí?
Partnerské vzťahy
Tieto ženy prekračujú pravidelne hranice, skúšajú to na akéhokoľvek muža: Máte takú vo svojom okolí?
RADIKÁLNA zmena pre Turecko:
Zahraničné
RADIKÁLNA zmena pre Turecko: Od TOHTO dátumu bude platiť ÚPLNÝ zákaz fajčenia! Zmeny nastanú aj v podnikoch
Vládny špeciál s občanmi
Domáce
Nové DETAILY k poruche vládneho špeciálu: Rezort vnútra prezradil, čoho sa týkala
Ďalší POPLACH v Poprade:
Domáce
Ďalší POPLACH v Poprade: Nebezpečná záľuba vo vzduchovkách, miestni objavili broky na stene strojovne výťahu!
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie
Zahraničné
MIMORIADNE Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu: Ceny ropy prudko klesajú! REAKCIA Donalda Trumpa

