Poplach v centre Londýna : Hrozba dronového útoku na izraelskú ambasádu

Londýn 17. apríla (TASR) - Britská polícia vyšetruje bezpečnostný incident, ktorý sa týka izraelského veľvyslanectva v Londýne a videa s vyhrážkami, že budova ambasády bude terčom útoku dronov prevážajúcich „nebezpečné látky“. Ako informovala agentúra Reuters, podozrenie z útoku na izraelské veľvyslanectvo sa nepotvrdilo, ale na mieste sú policajti v ochrannom oblečení, ktorí zbierajú zatiaľ neidentifikované podozrivé predmety nájdené v okolí budovy a blízkom parku Kensington Gardens.
Polícia preveruje aj pravosť videa a pracuje na identifikovaní akejkoľvek možnej súvislosti medzi ním a nájdenými predmetmi. Video, ktoré obsahovalo zábery dronov spolu s dvoma postavami oblečenými v ochrannom oblečení a odkazom, že terčom útokov bude izraelské veľvyslanectvo, v noci na piatok na sociálnych sieťach zverejnila proiránska skupina Harakat Ašháb al-Jamín al-Islámíja (Islamské hnutie ľudu pravej ruky).
Vo videu sa tvrdí, že na budovu izraelského veľvyslanectva v Londýne zaútočia drony prepravujúce nebezpečné látky - šlo údajne o „rádioaktívne a karcinogénne materiály.“
Londýnska polícia v piatok vo svojom vyhlásení ubezpečila, že verejnosť nie je v ohrození. Park je však pre verejnosť až do odvolania uzavretý a priľahlá štvrť, kde sa nachádzajú ambasády viacerých štátov i rezidencie členov kráľovskej rodiny, je pod zvýšeným dohľadom policajných zložiek, doplnila AFP.
Bezpečnostný incident na svojom veľvyslanectve v Londýne potvrdilo aj izraelské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré súčasne ubezpečilo, že nešlo o útok a že všetci jeho zamestnanci sú v bezpečí. Potvrdilo zároveň, že sa vyšetruje „podozrenie z bezpečnostného incidentu v parku susediacom s veľvyslanectvom."
K tomuto incidentu došlo v čase opakujúcich sa vyhrážok adresovaných izraelským diplomatickým misiám na celom svete. Od vypuknutia vojny s Iránom na prelome februára a marca sa úroveň hrozby zameranej na izraelské veľvyslanectvá značne zvýšila, čo prispelo k zvýšeniu stupňa ostražitosti, ktorý platí od 7. októbra 2023. Izraelské veľvyslanectvo v Londýne patrí medzi najprísnejšie strážené diplomatické misie v Británii. Často sa pred ním konajú propalestínske demonštrácie - ich frekvencia sa zvýšila v súvislosti so začatím izraelských vojenských operácií v palestínskom Pásme Gazy, Libanone a Iráne.