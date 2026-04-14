Trumpove výroky rozvírili debatu: Otázky o jeho duševnom zdraví sa stupňujú

WASHINGTON - Správanie a výroky amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledných dňoch a týždňoch rozdúchavajú debatu o jeho duševnom zdraví, píše denník The New York Times (NYT). Prezidentova hrozba vyhladenia iránskej civilizácie a slovné útoky na pápeža Leva XIV. prinútili jeho odporcov i bývalých spojencov klásť si otázku, či nie je jeho správanie čoraz nevyrovnanejšie. Niektorí ho označili za šialenca či očividne duševne chorého človeka. Trumpovi priaznivci jeho vyjadrovania naopak obhajujú ako strategické.
Kontroverzné výroky
Sériu kontroverzných výrokov Trump podľa NYT minulý týždeň zavŕšil vyhrážkou adresovanou Iránu, keď napísal, že "celá civilizácia dnes zahynie", a slovným výpadom proti pápežovi, ktorého v nedeľu nahovoril z toho, že je "slabý v boji proti zločinu a katastrofálny v zahraničnej politike." Podľa listu v mnohých ľuďoch jeho výroky zanechali dojem "nestabilného autokrata opitého mocou".
Demokrati, ktorí už dlho spochybňujú Trumpovo duševné zdravie, obnovili výzvy na uplatnenie 25. dodatku americkej ústavy, ktorý umožňuje odstrániť prezidenta z moci na základe vyhlásenia nespôsobilosti pre výkon funkcie. Znepokojenie však nevyjadruje len opozícia, komici moderujúci večerné relácie či odborníci na duševné zdravie, píše NYT. Ozýva sa tiež z radov generálov vo výslužbe, diplomatov, zahraničných predstaviteľov a tiež z radov americkej pravice a Trumpových niekdajších priaznivcov.
Bývalá republikánska kongresmanka za Georgiu Marjorie Taylorová Greeneová, ktorá sa s Trumpom v poslednom čase rozkmotrila, sa vyslovila za využitie 25. dodatku ústavy. V rozhovore s televíziou CNN povedala, že vyhrážanie zničením iránskej civilizácie "nie je tvrdá rétorika, je to šialenstvo". Konzervatívna komentátorka Candace Owensová prezidenta označila za "genocídneho šialenca". Zakladateľ webu InfoWars a konšpiračný teoretik Alex Jones uviedol, že "Trump blázon a zdá sa, že mozog mu práve veľmi nefunguje".
Bývalí spolupracovníci hovoria o kríze
Ostré komentáre na účet Trumpa prichádzajú aj od ľudí, ktorí s ním v minulosti pracovali, no neskôr sa stali jeho kritikmi. Ešte predtým, ako Trump zdieľal príspevok o zničení iránskej civilizácie, bývalý právnik Bieleho domu z doby Trumpovho prvého funkčného obdobia Ty Cobb označil prezidenta za "muža, ktorý je zjavne šialený". To podľa neho podčiarkuje séria výbojných príspevkov, ktoré šéf Bieleho domu niekedy zverejňuje na sociálnej sieti Truth Social uprostred noci. "Je jasné, že nie je zdravý," napísala minulý týždeň na sociálnej sieti X Trumpova bývalá hovorkyňa Bieleho domu Stephanie Grishamová.
Kongres zostáva lojálny Trumpovi
Nelibosť vo vnútri pravice sa nerozšírila do Kongresu, kde sú republikánski zákonodarcovia Trumpovi naďalej lojálni, ani do vlády, ktorá by musela schváliť prípadné uplatnenie 25. dodatku ústavy. Podľa NYT však odráža rastúce znepokojenie medzi Američanmi, ktorí podľa prieskumov čoraz viac spochybňujú zdravotnú spôsobilosť Trumpa. Prezidentovi bude 14. júna 80 rokov.
Z februárového prieskumu spoločnosti Ipsos pre agentúru Reuters vyplýva, že podľa 61 percent Američanov sa Trump s pribúdajúcim vekom správa nevyspytateľnejšie. Štyridsaťpäť percent sa domnieva, že Trump je "duševne bystrý a schopný riešiť výzvy", čo je pokles z 54 percent v roku 2023. V septembrovom prieskume spoločnosti YouGov zhruba polovica opýtaných Američanov, 49 percent, uviedla, že Trumpa považuje za príliš starého na to, aby bol prezident, čo je nárast z 34 percent vo februári 2024. Podľa 39 percent Američanov nie je príliš starý.
Priaznivci hovoria o stratégii
Prezidentovi priaznivci ho obhajujú. To, čo kritici nazývajú psychózou, označujú za stratégiu. "Trump presne vie, čo robí. Trump bude naďalej vyvíjať maximálny (a niekedy šokujúci) vojenský a diplomatický tlak vo svojej kampani zbaviť Blízky východ takmer 50-ročnej iránskej kampane teroru," napísala komentátorka webu The Hill, ktorá rovnako prispieva stanici Fox News, Liz Peeková.
Trump podľa NYT minulý týždeň v reakcii na otázku novinára zľahčoval kritiku svojho duševného stavu. "Nepočul som o tom," povedal republikán. "Ak je to tak, bude treba viac ľudí, ako som ja, pretože naša krajina bola dlhé roky okrádaná v obchode, vo všetkom, kým som neprišiel ja," dodal. Vo svojom prvom funkčnom období sa Trump označil za "veľmi stabilného génia" a opakovane tvrdí, že úspešne absolvoval kognitívne testy na skoré odhalenie demencie.