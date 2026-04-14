Greenpeace varuje pred rizikom v Černobyle: Hrozí zrútenie ochranného krytu a únik radiácie

KYJEV - Ekologická organizácia Greenpeace dnes varovala pred možným nekontrolovaným zrútením vnútorného radiačného plášťa v bývalej jadrovej elektrárni v Černobyle na Ukrajine, ktoré by mohlo zvýšiť riziko úniku rádioaktivity do životného prostredia. Informovala o tom agentúra AFP.
Jadrový reaktor v Černobyle explodoval v apríli 1986, keď bola Ukrajina súčasťou Sovietskeho zväzu. Tisíce obyvateľov z okolia elektrárne sa museli evakuovať a prakticky nad celou Európou sa rozšíril oblak radiácie.
Zvyšky elektrárne sú zakryté vnútorným oceľobetónovým radiačným plášťom známym ako sarkofág, ktorý bol vybudovaný narýchlo po katastrofe, a moderným, technologicky vyspelým vonkajším plášťom, známym pod skratkou NSC (nové bezpečnostné puzdro). Vo februári 2025 túto oceľovú konštrukciu postavenú v roku 2016 prerazil ruský dron. Ukrajina opakovane obvinila Rusko, že od začiatku invázie v roku 2022 cieli na tento objekt.
Hrozí únik rádioaktivity
V dnes zverejnenej správe Greenpeace varuje, že napriek opravám nebolo možné "plne obnoviť" izolačnú funkciu nového krytu. "To zvyšuje riziko úniku rádioaktivity do životného prostredia, najmä v prípade zrútenia vnútorného plášťa," varovala mimovládna organizácia na ochranu životného prostredia.
"Bolo by to katastrofálne, pretože vo vnútri sarkofágu sa nachádzajú štyri tony vysoko rádioaktívneho prachu, palivových granulí a obrovské množstvo rádioaktivity," citovala AFP Shauna Burnieho, odborníka na jadrovú energetiku z organizácie Greenpeace Ukrajina. "A keďže v tejto chvíli nie je možné NSC opraviť, tento kryt nefunguje tak, ako bol navrhnutý, a existuje možnosť únikov rádioaktivity," varoval Burnie.
Vojna brzdí opravné práce
Organizácia Greenpeace uviedla, že je nevyhnutná demontáž nestabilných častí vnútorného plášťa, aby sa zabránilo ich nekontrolovanému zrúteniu. Akékoľvek práce v areáli však brzdí zúriaca vojna, pretože "Rusi stále odpaľujú rakety cez Černobyľ", povedal Burnie. "Uplynulo už 40 rokov a Rusko stále fakticky vedie jadrovú vojnu proti obyvateľom Ukrajiny a Európy," dodal.
Riaditeľ Černobylskej elektrárne Serhij Tarakanov uviedol, že situácia v jej okolí je veľmi nebezpečná. "Ak raketa dopadne nie priamo na bezpečnostný kryt, ale len 200 metrov od neho, spôsobí to vonkajší náraz podobný zemetraseniu, čo zvýši riziko zrútenia vnútorného plášťa," povedal. "A ako nám ukázala katastrofa z roku 1986... rádioaktívne častice neuznávajú hranice," dodal Tarakanov. Minulý mesiac Francúzsko uviedlo, že ochranná kopuľa v Černobyle bude po ruskom útoku v roku 2025 vyžadovať opravy v hodnote takmer 500 miliónov eur, napísala agentúra AFP.