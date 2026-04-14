KĽDR vykonala ďalšiu sériu raketových testov: Kim na ne osobne dohliadal

PCHOJONGJANG - Severná Kórea v nedeľu vykonala ďalšiu sériu raketových testov vrátane odpálenia strategických striel s plochou dráhou letu a protilodných rakiet. Informovala o tom v utorok severokórejská štátna agentúra KCNA, píše o tom agentúra DPA.
Projektily boli podľa agentúry KCNA odpálené z torpédoborca triedy Čchö Hjon predstaveného minulý rok. Na testy osobne dohliadal severokórejský vodca Kim Čong-un. Kórejská ľudovodemokratická republika tento mesiac už vykonala skúšky rôznych vojenských technológií vrátane hlavice taktickej balistickej rakety s kazetovou muníciou, grafitových bômb, mobilného protilietadlového raketového systému krátkeho dosahu či elektromagnetického zbraňového systému.
Podľa agentúry DPA môžu byť testy vyvolané situáciou na Blízkom východe. Odpaľovaním rakiet Severná Kórea opakovane porušuje rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN, ktoré tejto izolovanej krajine zakazujú vypúšťať alebo testovať balistické rakety akéhokoľvek doletu.