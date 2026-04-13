Pondelok 13. apríl 2026

Autobus sa zrútil do 30‑metrovej rokliny! Mrazivé OPISY cestujúcich: Viseli dolu hlavou... Mysleli si, že ZOMRÚ

Autobus zišiel z cesty a zrútil sa do 30‑metrovej rokliny
(Zdroj: SITA/Europa Press Canarias/Europa Press via AP)
MADRID - Desivá nehoda turistického autobusu na Kanárskych ostrovoch si vyžiadala život 77‑ročného Brita a zranenia ďalších 27 ľudí. Vozidlo s britskými dovolenkármi sa minulý týždeň zrútilo z cesty do rokliny. Preživší opísali okamihy hrôzy, keď sa autobus prevracal a oni zostali visieť dole hlavou pripútaní v troskách. Mnohí priznávajú, že si mysleli, že neprežijú.

Britskí turisti opisujú hrôzu, ktorú zažili pri tragickej nehode autobusu na Kanárskych ostrovoch. Autobus smeroval do prístavu v San Sebastián de La Gomera, odkiaľ mali turisti pokračovať trajektom na Tenerife a následne letieť domov do Británie. Vozidlo s 27 pasažiermi sa ale v piatok (10. 3.) popoludní zrútilo z cesty a spadlo až do 30‑metrovej rokliny.  Preživší hovoria o „traumatizujúcom a desivom okamihu“, ktorý pripomínal scény z hororu. 

Britský pár ubytovaný v Bancal Hotel & Spa opísal, ako autobus na prudkej zákrute stratil kontrolu. „Bolo to ako z hororu. Zrazu sme leteli. Čas sa spomalil. Prevrátili sme sa dvakrát,“ povedali pre GB News. Hoci mali zapnuté bezpečnostné pásy, po zastavení vozidla zostali visieť dole hlavou v prevrátenom vraku. „Viseli sme na pásoch. Nemohli sme sa pohnúť,“ dodali.

Ďalšia britská rodina opísala, že sa na cestu späť na letisko rozdelili do dvoch autobusov. Dcéra so zaťom sa bez problémov dostali na Tenerife a stihli svoj let domov. Až po pristátí v Británii sa dozvedeli, že autobus, v ktorom cestovala ich matka, havaroval. Po šokujúcej správe okamžite prileteli naspäť. Žena utrpela vážne zranenia a zostáva v starostlivosti lekárov.

Najtragickejším momentom bol osud 77‑ročného Brita, ktorý bol pri páde vymrštený z vozidla a zomrel na mieste. Jeho manželka sedela vedľa neho a o jeho smrti sa dozvedela až v nemocnici. Medzi zranenými boli aj traja maloletí. Všetci preživší už nemocnicu opustili a sú v starostlivosti konzulárnych pracovníkov a odborných tímov v hoteli.

Podozrenie na zlyhanie bŕzd

Vyšetrovatelia pracujú s verziou, že príčinou nehody mohla byť porucha bŕzd, píšu noviny The Sun. Španielska polícia skúma „čiernu skrinku“ autobusu, no vodiča zatiaľ vypočuť nemôže, pretože je vážne zranený a leží v nemocnici na Tenerife. Podľa predstaviteľa španielskej vlády v Kanárskych ostrovoch, Juana Luisa Navarra, vodič „bojoval s vozidlom“, keď zistil, že brzdy nefungujú. Autobus sa po opustení cesty niekoľkokrát prevrátil, kým sa zastavil na boku.

Nehoda sa stala pri nebezpečnej zákrute na ceste GM‑2, neďaleko tunela a hlavného mesta ostrova. Na miesto okamžite vyrazili vrtuľníky, sanitky aj hasiči. Na palube bolo 24 dospelých a tri deti — všetci britskí turisti. Štyria ľudia utrpeli vážne zranenia, dvaja z nich boli neskôr prevezení na Tenerife.

Reakcie úradov a dopravcu

Britské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že poskytuje pomoc rodine zosnulého aj všetkým zraneným. Ministerka zahraničia Yvette Cooper označila nehodu za „tragickú“ a vyjadrila podporu všetkým zasiahnutým.

Autobus prevádzkovala spoločnosť Gomera Tours, ktorá tvrdí, že všetky jej vozidlá prechádzajú pravidelnými kontrolami a na danom úseku cesty neevidovala žiadne predchádzajúce problémy. Vodič je podľa firmy skúsený a trasu absolvoval „takmer každý deň“.

