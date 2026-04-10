Nový zákon vo Venezuele: Súkromné firmy získajú prístup k ťažbe nerastov

CARACAS - Venezuelský parlament vo štvrtok zvolil nového generálneho prokurátora a prijal nový ťažobný zákon, ktorý umožní súkromným spoločnostiam podieľať sa na ťažbe nerastných surovín. Medzičasom sa v hlavnom meste konala demonštrácia, na ktorej protestujúci požadovali zvýšenie miezd a dôchodkov. Polícia ich rozohnala pomocou slzotvorného plynu. Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
Nicolás Maduro a zmeny moci vo Venezuele
Od odvlečenia venezuelského prezidenta Nicolása Madura americkým špeciálnym komandom prechádza Venezuela výraznými zmenami a nové vedenie spolupracuje s USA pri ťažbe jej významných zásob ropy a presadzuje rôzne ekonomické reformy. Krajina je okrem ropy bohatá aj na nerastné suroviny ako zlato, diamanty, bauxit alebo koltan, ktorý sa využíva v elektronike.
Nový zákon ruší regulácie z rokov 1999 a 2015 a umožňuje domácim, zahraničným, štátnym aj súkromným spoločnostiam alebo konzorciám ťažiť zlato a „strategické nerasty“. Koncesie budú udelené na maximálne 30 rokov, ale je možné ich predĺžiť až o dve 10-ročné obdobia. Ložiská nerastných surovín zostávajú majetkom štátu a spory sa môžu riešiť prostredníctvom arbitráže. Zahraniční investori to považujú za kľúčový ochranný prostriedok pred zabavením ich majetku vládou. Legislatíva tiež zakazuje prezidentovi, viceprezidentovi, ministrom, guvernérom a ďalším osobám vlastniť ťažobné práva.
Návšteva USA a tlak na ťažobné reformy
Parlament zákon prijal jednohlasne asi mesiac po tom, čo krajinu navštívil americký minister vnútra Doug Burgum, ktorého sprevádzalo viac ako 20 predstaviteľov ťažobných spoločností. Ich cieľom bolo presvedčiť vládu liberalizovať ťažobnú legislatívu.
Poslanci tiež vo štvrtok za nového generálneho prokurátora zvolili Larryho Devoea, ktorý vo funkcii nahradil Tareka Williama Saabba, blízkeho spojenca zosadeného prezidenta Madura. V minulosti viedol Národnú radu pre ľudské práva a v roku 2019 naňho Kanada uvalila sankcie a označilo ho za „ústrednú postavu Madurovho režimu“.
V Caracase zároveň vo štvrtok demonštrovalo asi 2000 ľudí, ktorí požadovali vyššie mzdy a dôchodky. Na ceste pred prezidentský palác proti nim zasiahla polícia slzotvorným plynom. Dočasnej prezidentke krajiny Delcy Rodríguezovej sa podľa AFP zatiaľ nedarí vyriešiť pretrvávajúcu hospodársku krízu. V stredu v štátnej televízii síce ohlásila zvyšovanie miezd od 1. mája, neuviedla však o koľko.
Mesačné mzdy vo verejnom sektore sa pohybujú na úrovni 150 dolárov aj s príplatkami. Podľa odhadov však venezuelské rodiny potrebujú aspoň 650 dolárov na kúpu základných potravín v krajine, kde medziročná inflácia vo februári stúpla na 600 percent. Protesty sa uskutočnili v deň, keď dočasná venezuelská líderka odcestovala na svoju prvú zahraničnú cestu na karibský ostrov Grenada.