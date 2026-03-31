Tajný tunel pod zemou: Španielska polícia odhalila pašerákov, prevážali drogy z Maroka do Európy

MADRID - Španielska polícia v utorok oznámila, že objavila technologicky sofistikovaný a bludiskový podzemný tunel, ktorý slúžil na pašovanie hašiša z Maroka do severoafrickej španielskej enklávy Ceuta a ďalej do Európy. Informuje o tom správa agentúry AFP.
Tunel v Ceute je pod priemyselným skladom, ktorý bol chránený protihlukovými systémami, aby sa zabránilo jeho odhaleniu, uviedla španielska polícia vo svojom vyhlásení. Prízemie trojposchodového tunela, ktorý viedol priamo do Maroka, pripomínalo „bludisko typické pre bane“ a bolo vybavené vozíkmi, ktoré sa pohybovali po koľajnicovom systéme zložitej konštrukcie. Podľa vyhlásenia bezpečnostných zložiek išlo o „dokonale navrhnuté inžinierske dielo“.
Balíky hašiša sa pripravovali a skladovali na strednej úrovni tunela, odkiaľ ich „s použitím systému žeriavov a kladiek určených na presun ťažkých bremien“ zdvíhali. Polícia spustila vyšetrovanie vo februári 2025 a počas niekoľkých mesiacov zadržala v Ceute a v Španielsku vyše 17 ton hašiša a 1,4 milióna eur v hotovosti. Zadržala tiež 27 osôb vrátane dvoch podozrivých šéfov pašeráckej siete.
AFP ozrejmuje, že Španielsko je vzhľadom na svoju blízkosť k Maroku a úzke vzťahy s Latinskou Amerikou kľúčovým vstupným bodom pri prevoze drog do Európy. Ceuta a tiež Melilla sú dve malé španielske pobrežné teritóriá v severnej Afrike, ktoré od Maroka oddeľujú vysoké ploty z ostnatých drôtov, permanentne monitorované políciou. Ide o jediné pozemné hranice Európskej únie s Afrikou.