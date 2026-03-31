Prepad Slovenska v každej úrovni právneho štátu: Kruté zhodnotenie zahraničnej organizácie, padajú všetky piliere!

BRATISLAVA - Slovensko čelí podľa najnovšej správy organizácie Civil Liberties Union for Europe (Liberties) bezprecedentnému oslabovaniu právneho štátu. Ako upozorňuje organizácia Via Iuris, vláda Roberta Fica podľa nej systematicky podkopáva demokratické inštitúcie, zhoršuje vzťahy s Európskou úniou a vytvára prostredie právnej neistoty.
Horší sú už len Bulhari
Správa Liberties Rule of Law Report, ktorá slúži ako podklad pre hodnotenie Európskej komisie, konštatuje, že Slovensko patrí medzi najhoršie hodnotené krajiny Únie. V roku 2025 sa zhoršili všetky sledované oblasti – fungovanie justície, boj proti korupcii, sloboda médií aj systém bŕzd a protiváh. Podľa hodnotenia je na tom horšie už len Bulharsko.
"Vláda Roberta Fica sa snažila likvidovať nezávislé demokratické inštitúcie, vládni politici útočili na sudcov či súdy, mocensky ovládli verejnoprávnu STVR a ruským zákonom chceli šikanovať aktívnych ľudí. V minulom roku sa naplno ukázali aj katastrofálne dopady novely Trestného zákona na stíhanie korupcie či daňovú trestnú činnosť. Žiadna iná krajina EÚ nečelí takémuto brutálnemu a systémovému rozkladu právneho štátu," upozorňuje Katarína Batková, riaditeľka Via Iuris.
Konflikt s Európskou úniou sa vyostruje, spomína sa aj zvláštna dvojpohlavná novela ústavy
Správa poukazuje aj na rastúce napätie medzi slovenskou vládou a inštitúciami Európskej únie. Kabinet Roberta Fica reagoval na výhrady Európskej komisie len v prípadoch, keď hrozilo zmrazenie eurofondov. Ostatné výčitky ostávali bez odozvy.
Za najkritickejší moment roka 2025 označujú autori prijatie novely ústavy, ktorá podľa nich otvára priestor na nadradenie slovenského práva nad právom Európskej únie, a to pod zámienkou ochrany tradičných hodnôt. Išlo o známu zmenu o dvoch pohlaviach.
Liberties zároveň upozorňuje, že opakované ignorovanie odporúčaní Európskej komisie môže viesť k nezvratnému poškodeniu právneho štátu. Organizácia preto vyzýva Európsku úniu, aby začala dôslednejšie využívať právne nástroje na presadzovanie svojich pravidiel.
"Keď bola v roku 2020 zavedená Správa Európskej komisie o právnom štáte, mala slúžiť ako preventívny nástroj podnecujúci ku konkrétnym krokom skôr, než sa problémy zakorenia. O sedem rokov neskôr naše zistenia zdôrazňujú nielen úpadok, ale aj pretrvávajúce úmyselné snahy o podkopávanie právneho štátu. Opakovanie odporúčaní bez zmysluplných následných krokov tento trend nezvráti," konštatuje Ilina Neshikj, výkonná riaditeľka Liberties.
Podľa správy sa až 93 percent odporúčaní Európskej komisie pre členské štáty opakovalo z predchádzajúcich rokov, pričom počet nových odporúčaní výrazne klesol.
Kľúčové zistenia správy v skratke:
- Justícia pod tlakom politikov: rastúce útoky na sudcov, nízka dôvera verejnosti a obavy z ovplyvňovania disciplinárnych konaní
- Oslabený boj proti korupcii: výrazný pokles stíhaní po novele Trestného zákona a neplnenie medzinárodných odporúčaní
- Zhoršenie slobody médií: politické ovládnutie STVR a nárast zastrašovania novinárov vrátane žalôb typu SLAPP
- Rozklad bŕzd a protiváh: časté zneužívanie skráteného legislatívneho konania, sporné ústavné zmeny a tlak na občiansku spoločnosť