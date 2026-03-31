Český prezident reaguje na maďarské kontakty s Ruskom: Navrhuje prehodnotiť vzťahy a obmedziť zdieľanie informácií s Maďarskom

PRAHA - Česko by podľa prezidenta Petra Pavla malo prehodnotiť vzťahy s Maďarskom vrátane toho, o aké informácie sa s ním bude deliť. Povedal to v utorok Českej televízii v reakcii na zverejnený obsah rozhovoru maďarského ministra zahraničných vecí Pétera Szijjártóa so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.
„Považujem za absolútne neprijateľné, aby členský štát EÚ a NATO takýmto spôsobom obchádzal pravidlá a s naším protivníkom sa delil o citlivé informácie, ak nie utajované. Určite by sme na základe toho mali prehodnotiť aj naše vzťahy s Maďarskom, konkrétne to, o aké informácie sa s ním delíme a o aké nie. Pretože určite nie je dobré, ak jeden z členských štátov NATO takýmto spôsobom oslabuje našu bezpečnosť,“ podotkol Pavel. V praktickej rovine by to podľa neho malo znamenať obmedzenie všetkých vzťahov so Szijjártóom, pretože je podľa jeho slov nedôveryhodný. Myslí si, že o tom vedel aj maďarský premiér Viktor Orbán, a nepovažuje za správne nad podobnými zisteniami mávnuť rukou.
Český minister zahraničných vecí Petr Macinka na to reagoval slovami, že názory prezidenta v tomto ohľade nepovažuje za relevantné. „Zahraničnú politiku Českej republiky určuje vláda, nie prezident,“ citoval ho server Novinky.cz. Dodal, že prezident sa zrejme snaží signalizovať opozícii, čo má hovoriť. V relácii Interview ČT24 neskôr dodal, že vláda nepotrebuje Pavlove rady pri určovaní českej zahraničnej politiky a žiadnu zmenu vo vzťahoch s Maďarskom kabinet premiéra Andreja Babiša robiť nebude. „Bez ohľadu na prezidenta neprehodnotíme vzťahy s Maďarskom, ani keď zostane (maďarský premiér) Viktor Orbán, ani keď príde nejaká nová maďarská vláda. Chceme mať aj s Maďarskom dobré vzťahy, lebo je to blízka krajina. Bez ohľadu na to, kto tam vládne,“ dodal Macinka.
Investigatívni novinári zo serverov The Insider, VSquare a ďalších médií zverejnili nahrávku, ktorá podľa nich zachytáva, ako šéf maďarskej diplomacie hovorí Lavrovovi, že urobí, čo bude môcť, aby zablokoval balík sankcií EÚ proti Rusku. V inej konverzácii podľa zistení investigatívcov sľúbil, že spolu so Slovenskom presadí, aby zo sankčného zoznamu EÚ bolo odstránené meno sestry ruského miliardára Ališera Usmanova.