Kavaschová zverejnila foto zo svadby: Toto že je najlepší záber? Puknete od smiechu

BRATISLAVA – Dominika Kavaschová (33) sa vydala a teraz, niekoľko mesiacov po svadbe, zverejnila vraj najlepšiu fotku zo svadby! Ak ste čakali brutálne nastajlovaný portrét, pripravte sa – realita je roztomilejšia, než by ste čakali.
Na snímke kráča Dominika s manželom Dankom a dcérkou Maiou po ulici, držiac sa všetci traja za ruky – Maia je uprostred. Dominika má na sebe jednoduché biele tričkové šaty, crossbody kabelku a lodičky. Danko vyzerá ako mix svadobného gentlemana a street štýlu: biela košeľa, motýlik, tmavé nohavice, biele tenisky a šiltovka. Malá Maia je roztomilo oblečená v tylových šatách, mikinke či bundičke a čelenke so závojom.
Ak ste čakali dokonalú Instagram pózu, budete na omyle. Presne toto robí fotku tak dokonalou a autentickou – z nej sála čistá láska, rodinná pohoda a spokojnosť. „Naša svatební, lepšiu nemáme inak,“ napísala Dominika ku snímke. Fanúšikovia sa pobavili, no jasne vidieť, že rodina si dokáže užiť aj tie najbežnejšie momenty úplne po svojom.
Svadba sa konala ešte v júni a bola podľa Dominiky spontánna, krásna a plná lásky, v kruhu najbližšej rodiny. Dominika a Daniel Fischer tvoria pár už niekoľko rokov, spolu majú dcérku Maiu a prednedávnom sa im narodil aj synček Wiliam. „Áno, je to tak, vzala som si najlepšieho muža, akého poznám. Nech žije láska,“ pochválila sa vtedy herečka a priložila fotku s obrúčkou.
