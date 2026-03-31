Francúzsko žiada o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN: Ide o smrť príslušníkov UNIFIL

PARÍŽ - Francúzsko žiada o naliehavé zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) týkajúce sa mierových síl OSN v Libanone (UNIFIL) po smrti troch ich členov. Oznámil to v pondelok francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot, píše správa agentúry AFP.
Francúzsko „najostrejšie odsudzuje paľbu“, ktorá pri dvoch incidentoch spôsobila úmrtie troch členov UNIFIL na juhu Libanonu, napísal Barrot na sieti X. Okrem toho Francúzsko odsudzuje aj „sériu incidentov, ktoré včera (v nedeľu) zažil francúzsky kontingent pri UNIFIL“ v južnom Libanone. Šéf francúzskej diplomacie konštatoval, že Paríž svoju kritiku vyjadril aj izraelskému veľvyslancovi v Paríži.
Tieto „zastrašovania“ zo strany izraelských vojakov voči personálu misie OSN sú podľa Barrota „neprijateľné a neospravedlniteľné“ a Francúzsko vyzýva na vyšetrenie okolností týchto tragédií. Jeden z príslušníkov UNIFIL zahynul po tom, ako v nedeľu večer ich základňu zasiahol projektil. Velenie Dočasných síl OSN v Libanone neskôr v pondelok informovalo, že pri výbuchu na juhu krajiny zahynuli dvaja príslušníci tejto misie OSN.
UNIFIL vo svojom vyhlásení vyzvali všetkých aktérov konfliktu v Libanone, aby dodržiavali svoje záväzky podľa medzinárodného práva a vždy zaistili bezpečnosť personálu a majetku OSN vrátane vyhýbania sa akýmkoľvek krokom, ktoré by mohli ohroziť príslušníkov mierových síl. Upozornila tiež, že úmyselné útoky na mierotvorcov sú závažným porušením medzinárodného humanitárneho práva a rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1701 a môžu predstavovať vojnové zločiny.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe po tom, čo libanonské militantné hnutie Hizballáh 2. marca v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího vystrelilo na Izrael rakety. Izrael reagoval rozsiahlymi leteckými údermi po celom Libanone a pozemnou ofenzívou na juhu. Libanonské úrady uvádzajú, že od vypuknutia bojov v krajine zahynulo najmenej 1247 ľudí a ďalších 3680 utrpelo zranenia.