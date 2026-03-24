Desivé zábery: Na webe sa objavilo VIDEO z leteckej havárie! Ukazuje sekundy tragickej zrážky

NEW YORK - Internet zaplavili zábery údajnej kolízie lietadla s hasičským vozidlom v New Yorku. Odborníci zatiaľ varujú že pravosť záznamov zatiaľ nie je možné potvrdiť.
Zábery vyvolali rozruch, no chýba potvrdenie
Na sociálnych sieťach sa začalo masovo šíriť video, ktoré má údajne zachytávať dramatickú zrážku lietadla s hasičským vozidlom na americkom letisku. Autenticita záznamu však zatiaľ nie je overená a jeho pôvod zostáva nejasný.
Na videu je vidieť obrazovku, na ktorej sa prehráva incident – pravdepodobne záber z bezpečnostnej kamery. Nie je však známe, kto ho nahral, ani odkiaľ presne pochádza.
Lietadlo po pristátí narazilo do vozidla
Zdieľané zábery podľa dostupných informácií ukazujú lietadlo typu Bombardier CRJ900 kanadskej spoločnosti Air Canada. Stroj sa po pristátí pohyboval po dráhe vysokou rýchlosťou a následne sa priblížil k hasičskému vozidlu, do ktorého narazil.
Na incident upozornili aj viaceré médiá, no zároveň zdôrazňujú, že pravosť videa zatiaľ nemožno nezávisle potvrdiť.
Zverejnili poslednú komunikáciu z veže
Portál Flightradar24 priniesol prepis rádiovej komunikácie, ktorý objasňuje okolnosti nešťastia na pristávacej dráhe. Podľa záznamov riadenia letovej prevádzky dostali hasiči pôvodne povolenie na prejazd cez dráhu 4 na úrovni rolovacej dráhy D.
Tragédii sa však v poslednej chvíli snažil zabrániť dispečer z veže, ktorého zúfalý hlas zachytil záznamník. Opakovane a s narastajúcou naliehavosťou kričal do vysielačky: „Stoj, stoj, stoj, stoj, Truck 1, stoj, stoj, stoj, stoj, Truck 1!“ Varovanie však prišlo príliš neskoro na to, aby sa podarilo kolízii zabrániť.
Tragédia na palube aj na zemi
K nehode došlo na newyorskom letisku LaGuardia v nedeľu neskoro večer, čo zodpovedá pondelňajšiemu ránu stredoeurópskeho času. Lietadlo sa čelne zrazilo s hasičským vozidlom, ktoré sa nachádzalo na dráhe.
Na palube bolo 76 ľudí. Nehoda si vyžiadala životy oboch pilotov a desiatky zranených. Podľa dostupných údajov utrpelo zranenia 41 osôb, pričom 31 z nich už nemocnice prepustili. Medzi zranenými sú cestujúci, členovia posádky aj hasiči.
Letisko zastavilo prevádzku
Po kolízii bolo letisko dočasne uzavreté. Prevádzka sa začala obnovovať až počas nasledujúceho dňa, a to postupne.
Vyšetrovanie preverí aj komunikáciu z veže
Okolnosti nehody sú predmetom vyšetrovania, ktoré má objasniť presný priebeh udalostí. Objavili sa informácie, že hasičské vozidlo mohlo mať povolenie prejsť cez pristávaciu dráhu.
Naznačuje to aj záznam komunikácie z riadiacej veže, kde dispečer údajne prejazd vozidla skutočne schválil, pričom priebeh komunikácie pôsobí chaoticky.