KĽDR vykonala test motora pre raketu schopnú zasiahnuť územie Spojených štátov

PCHJONGJANG - Severokórejský vodca Kim Čong-un sa zúčastnil na skúške motora na tuhé palivo s vysokým ťahom, ktorú označil za krok posilňujúci strategické vojenské schopnosti krajiny. Napísala to dnes agentúra AP s tým, že Kim je podľa všetkého odhodlaný rozšíriť a modernizovať arzenál rakiet schopných zasiahnuť americkú pevninu. Severokórejská tlačová agentúra KCNA neinformovala, kedy a kde presne sa test uskutočnil.
Kim sledoval pozemný test novovylepšeného motora využívajúceho kompozitný materiál z uhlíkových vlákien. KCNA uviedla, že maximálny ťah motora predstavuje 2500 kiloton, čo je nárast oproti hodnote zhruba 1971 kiloton, ktorá bola zaznamenaná pri podobnom teste motora na tuhé palivo vlani v septembri. Zvýšenie výkonu motora je podľa pozorovateľov zrejme spojené s úsilím umiestniť viac hlavíc na jednu raketu, aby sa zvýšili šance na prekonanie americkej obrany.
Skúška bola vykonaná ako súčasť päťročného programu vojenskej eskalácie KĽDR, medzi ktorého ciele patrí okrem iného aj modernizácia "strategických úderných prostriedkov". Tým sa rozumejú medzikontinentálne balistické strely schopné niesť jadrové hlavice, ktoré sú namierené na pevninskú časť Spojených štátov.
Správa KCNA prišla niekoľko dní po tom, ako líder v prejave pred parlamentom sľúbil nezvratne upevniť status svojej krajiny ako jadrovej mocnosti a čo obvinil USA z globálneho štátneho terorizmu a agresie, zjavne s odvolaním sa na mesiac trvajúcu vojnu na Blízkom východe. KĽDR v posledných rokoch otestovala rad medzikontinentálnych balistických rakiet, ktoré mali potenciál doletieť na americkú pevninu, vrátane rakiet s pevným palivom sťažujúcich detekciu pred štartom. Staršie severokórejské rakety na kvapalné palivo musia byť pred štartom natankované a nemajú dlhú výdrž.
Krajina podľa expertov ale stále čelí technologickým prekážkam, kým bude mať funknčnú medzikontinentálnu raketu, ako je zabezpečenie toho, aby hlavice vydržali drsné podmienky pri návrate do atmosféry. Iní však s tým nesúhlasia pre počet rokov, ktoré krajina venovala svojim jadrovým a raketovým programom.
Severná Kórea usilovne pracuje na rozšírení svojho jadrového arzenálu od roku 2019, keď skrachovali rokovania medzi Kimom a americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Líder vo februári povedal, že pre rokovania s Washingtonom necháva dvere otvorené, podmieňuje to ale tým, že USA upustia od požiadavky na jadrové odzbrojenie KĽDR.