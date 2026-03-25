Lukašenko na pozvanie Kim Čong-una pricestoval do Severnej Kórey

PCHJONGJANG - Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko v stredu začal svoju prvú oficiálnu návštevu Severnej Kórey, kde bude s tamojšími predstaviteľmi diskutovať o spolupráci Minsku a Pchjongjangu v rôznych sektoroch. Informuje o tom agentúra AFP a Jonhap.
Podľa bieloruskej tlačovej agentúry BelTA je cieľom dvojdňovej návštevy prehĺbiť vzájomné vzťahy a „identifikovať kľúčové oblasti vzájomných záujmov a najsľubnejších projektov na implementáciu“. Bieloruský prezident na začiatok svojej cesty navštívil Palác slnka Kumsusan v Pchjongjangu, kde sú uložené telá niekdajších vodcov Severnej Kórey Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Minister zahraničných vecí Bieloruska Maxim Ryžankov tvrdí, že Bielorusko a KĽDR počas Lukašenkovej návštevy uzavrú „zmluvu o priateľstve a spolupráci“. Dokopy by mali podpísať približne desať rôznych dohôd - napríklad o spolupráci v oblasti poľnohospodárstva, vzdelávania či zdravotnej starostlivosti.
Lukašenka do KĽDR pozval tamojší vodca Kim Čong-un, pričom dvojica sa stretla v septembri 2025 v Pekingu na vojenskej prehliadke. Kim tento mesiac v liste bieloruskému prezidentovi uviedol, že je „ochotný rozšíriť a rozvíjať tradičné vzťahy priateľstva a spolupráce...na novú, vyššiu úroveň v súlade s požiadavkami novej éry,“ informovala severokórejská agentúra KCNA. Prezident Bieloruska vo svojej odpovedi uviedol, že „Minsk potvrdzuje svoj záujem aktívne rozširovať politické a ekonomické väzby s Pchjongjangom na všetkých úrovniach“. AFP konštatuje, že Severná Kórea aj Bielorusko poskytujú pomoc Rusku v jeho vojne na Ukrajine. KĽDR nasadila do Ruska tisíce vojakov a zbrane a Rusko na bieloruskom území umiestnilo balistické rakety Orešnik (Lieska). Na Severnú Kóreu i Bielorusko sa vzťahujú sankcie Západu.