Auto VRAZILO do davu ľudí! Hrozné OPISY svedkov: Plač a krik, zakrvavení ľudia ležali na chodníku a ceste

LONDÝN - V britskom meste Derby v sobotu auto vrazilo do viacerých chodcov, ktorí utrpeli zranenia. Polícia vodiča zadržala, píše agentúra DPA, AFP a stanice BBC. Niektoré britské médiá hovoria o viac ako 20 zranených ľuďoch.
Derbyshire Police informovala, že na mieste bolo ošetrených viacero zranených, pričom niektorí utrpeli vážne poranenia. „Ambulancie poskytli prvú pomoc na mieste a následne previezli zranených do nemocnice,“ uviedol hovorca polície. „Vozidlo podozrivého bolo zastavené krátko po incidente a vodič bol zatknutý,“ dodal. Polícia zároveň vyzvala verejnosť, aby sa prihlásila s akýmikoľvek informáciami o pohybe čierneho Suzuki Swift v čase incidentu.
Hoci okolnosti prípadu sa stále vyšetrujú, polícia uviedla, že nepredpokladá ďalšie riziko pre verejnosť. „Chápeme, že incident je znepokojujúci, ale momentálne nemáme informácie o tom, že by hrozilo ďalšie nebezpečenstvo,“ dodala polícia s tým, že ďalšie informácie poskytne hneď, ako to bude možné.
Hrozné opisy svedkov
Svedkovia opisujú scénu ako úplný chaos. „Bolo to absolútne hrozné. Ľudia ležali na chodníku aj na ceste, zakrvavení, kričali,“ cituje jedného z nich denník The Daily Telegraph. „Išli sme po ulici, keď sa to stalo. Bolo počuť krik, paniku… bolo to strašné. Sanitky ošetrovali ľudí všade, kam ste sa pozreli,“ dodal ďalší.
S britskými médiami v sobotu večer tiež hovoril muž, ktorý vypovedal, že sa v čase incidentu nachádzal v bare a vyšiel von, pretože „niekto povedal, že auto zrazilo veľa ľudí“. "Všetci o tom hovorili a prepadali panike. (…) Je to tak smutné, všetci sú otrasení. Ľudia plačú, jednoducho nemôžem uveriť, že sa niečo také stalo," vyhlásil.