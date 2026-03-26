Expert varuje: Pred jadrovým útokom si zaobstarajte plastové vrecká! TOTO je dôvod

LONDÝN - Bezpečnostný analytik upozorňuje na slabú pripravenosť Británie na jadrový útok a radí domácnostiam, ako prežiť prvé kritické hodiny.
V čase rastúceho napätia na Blízkom východe zaznievajú v Británii varovné hlasy. Bezpečnostný expert upozorňuje, že krajina nemá jasné pokyny pre obyvateľstvo pre prípad jadrového útoku – a vyzýva ľudí, aby sa pripravili sami.
Na problém poukázal profesor Anthony Glees z University of Buckinghamshire, ktorého cituje britský denník Express.
Chýbajú pokyny od štátu
Podľa Gleesa je najväčším problémom absencia konkrétnych odporúčaní zo strany vlády. „Existujú návody, ako sa chrániť pred rádioaktívnym prachom pri havárii jadrovej elektrárne, no pre prípad jadrového útoku na Britániu nemáme prakticky nič,“ uviedol.
Takýto stav označil za neakceptovateľný.
Voda, rádio a aj plastové vrecká
Odborník zároveň ponúkol vlastné odporúčania, ako sa pripraviť na najhorší scenár.
Britom radí:
- zabezpečiť si zásoby balenej vody,
- mať po ruke rádio na batérie,
- a pripraviť si aj plastové vrecká na základné hygienické potreby.
Kritických je prvých 72 hodín
Kľúčové podľa neho je okamžité ukrytie sa pod zemou. „Ak prežijete prvotný výbuch, najbezpečnejšie je zostať pod zemou – v metre, pivnici alebo aspoň pod schodmi – a nevychádzať minimálne 72 hodín,“ vysvetlil Glees.
Zároveň varuje pred pohybom vo vyšších polohách alebo v bytových domoch, kde je riziko vyššie.
Británia nie je pripravená
Na nedostatky upozorňuje aj vojenský historik Mark Felton, ktorý tvrdí, že Spojené kráľovstvo nemá dostatočnú protivzdušnú obranu.
Podľa neho krajine chýba systém podobný izraelskému Iron Dome či dostatočné raketové systémy na ochranu infraštruktúry a jadrových zariadení.
Podpora pre spojencov na Blízkom východe
Varovania prichádzajú v čase, keď Londýn zintenzívňuje spoluprácu s partnermi v Perzskom zálive. Minister obrany John Healey zdôraznil, že iránske útoky predstavujú hrozbu nielen pre región, ale aj pre Britániu. „Naše ozbrojené sily spolu s priemyslom robia maximum, aby podporili našich partnerov,“ uviedol.
Nové zbrane a spolupráca
Británia plánuje rozšíriť výzbroj o rakety Lightweight Multirole Missiles (LMM), ktoré vyrába spoločnosť Thales UK v Belfaste. Tieto systémy sa už osvedčili pri obrane proti dronom na Blízkom východe.
O spolupráci rokovali zástupcovia britského obranného priemyslu spolu s diplomatmi a vojenskými predstaviteľmi krajín ako Saudská Arábia, Kuvajt, Bahrajn, Katar, Spojené arabské emiráty, Irak či Jordánsko.
Minister pre obrannú pripravenosť Luke Pollard uviedol, že cieľom je urýchliť dodávky moderných technológií a posilniť obranu partnerov proti iránskym útokom.
Spolupráca s Ukrajinou
Británia zároveň uzavrela novú dohodu s Ukrajinou, ktorá má posilniť obranné schopnosti proti moderným hrozbám, najmä lacným a technologicky pokročilým zbraniam, ako sú drony.