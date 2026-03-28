MIMORIADNY ONLINE Noc plná hrôzy: Drony útočili na Odesu aj Rusko: Zasiahli pôrodnicu! Hlásia zranených aj mŕtve dieťa!

KYJEV/MOSKVA - Najmenej desať ranených si vyžiadal rozsiahly nálet ruských dronov na prístavné mesto Odesu na juhu Ukrajiny, uviedol náčelník správy Odeskej oblasti Serhij Lysak na sociálnej sieti. V ruskej Jaroslavskej oblasti pri nálete ukrajinských dronov zahynulo dieťa, jeho rodičia utrpeli ťažké zranenia a zranená bola aj susedka, informoval gubernátor Michail Jevrajev. Protivzdušná obrana podľa neho zneškodnila viac ako tri desiatky dronov. Situáciu sledujeme online.
06:36 Ukrajina pracuje na uzatvorení dohody o dodávkach nafty so štátmi Blízkeho východu. V piatok to uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v rozhovore pre ukrajinskú televíziu počas návštevy regiónu Blízkeho východu s tým, že tohto druhu paliva je v krajine najväčší nedostatok. Informuje o tom správa agentúry Reuters.
06:29 Oblastné centrum Jaroslavľ sa nachádza asi 250 kilometrov severovýchodne od Moskvy. Medzi zranenými v Odese je aj dieťa a dvaja ranení sú vo vážnom stave, informoval Lysak. Nepriateľ v meste okrem iného zasiahol pôrodnicu. "Našťastie sa personálu a pacientkam podarilo dostať do úkrytu," uviedol na sociálnej sieti, kým neskôr pridal správu o evakuácii osadenstva pôrodnice.
Ukrajina sa ruskej agresii bráni od februára 2022. Tvrdí, že cieľom jej útokov na území Ruska sú objekty podporujúce vojnové úsilie nepriateľskej armády. Často ide o rafinérie, pretože z predaja ropy Moskva získava financie na vojnu. Avšak aj pri ukrajinských útokoch v Rusku bývajú zranenia aj obete medzi civilistami, je ich však výrazne menej ako na Ukrajine