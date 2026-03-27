Dráma nad Iránom: VIDEO Americká stíhačka sa tesne vyhla rakete! Išlo o stotiny sekundy

TEHERÁN - Na internete sa šíri video, ktorý zachytáva dramatický moment pri iránskom pobreží. Americká stíhačka sa len tesne vyhla zásahu protivzdušnej strely.
Dramatický moment nad iránskym pobrežím
Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré ukazujú mimoriadne nebezpečnú situáciu vo vzdušnom priestore nad Iránom. Americké námorné lietadlo F/A-18E/F Super Hornet na nich letí v extrémne nízkej výške tesne nad pobrežím, keď v jeho bezprostrednej blízkosti exploduje protivzdušná strela.
Video naznačuje, že iránske systémy protivzdušnej obrany zostávajú aj napriek predchádzajúcim zásahom stále funkčné a predstavujú reálnu hrozbu.
Kde k incidentu došlo
Podľa analýzy bol incident lokalizovaný v oblasti Čáhbahár v provincii Sistan a Balúčistan, neďaleko hraníc s Pakistanom. O presnom dátume nie je úplne jasno, no niektoré správy hovoria o 25. marci, uvádza portál The War Zone.
Let v malej výške môže súvisieť s predchádzajúcimi útokmi na iránsku protivzdušnú obranu alebo s operáciami nad morom, napríklad pri pátraní a záchrane.
Sekundy, ktoré rozhodovali
Na zázname je počuť charakteristický zvuk palubného kanóna M61A1 Vulcan počas nízkeho preletu. Stíhačka následne prudko mení smer, krátko nato sa v zábere objaví prichádzajúca strela.
Nie je zrejmé, či pilot hrozbu včas zaregistroval. Na videu nie sú viditeľné klasické infračervené klamné ciele, hoci niektoré typy sú za denného svetla ťažšie rozpoznateľné.
Projektil napokon exploduje tesne za lietadlom.
Zásah alebo tesný únik
Z dostupných záberov nie je jednoznačné, či bolo lietadlo poškodené. Všetko však nasvedčuje tomu, že išlo o veľmi tesný únik bez vážnejších následkov.
Podobné nízke prelety spojené s palebnou podporou boli v tejto oblasti zaznamenané už aj v minulosti.
Irán tvrdil opak
Krátko pred zverejnením týchto záberov prišla z Iránu odlišná verzia udalostí. Iránske revolučné gardy tvrdili, že americké lietadlo bolo zostrelené.
Podľa agentúry Fars malo byť lietadlo zasiahnuté moderným protivzdušným systémom a následne sa zrútiť do Indického oceánu.
Americká reakcia
CENTCOM tieto tvrdenia odmietlo. Vo vyjadrení na platforme X však priamo nekomentovalo, či došlo k poškodeniu stroja alebo len k tesnému zásahu.
Podobné vyhlásenia z iránskej strany sa pritom v minulosti často nepodarilo nezávisle potvrdiť.