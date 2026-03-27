Piatok27. marec 2026, meniny má Alena, zajtra Soňa

Dráma nad Iránom: VIDEO Americká stíhačka sa tesne vyhla rakete! Išlo o stotiny sekundy

Raketa takmer zasiahla americkú stíhačku F-18,
Raketa takmer zasiahla americkú stíhačku F-18,
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

TEHERÁN - Na internete sa šíri video, ktorý zachytáva dramatický moment pri iránskom pobreží. Americká stíhačka sa len tesne vyhla zásahu protivzdušnej strely.

Dramatický moment nad iránskym pobrežím

Na sociálnych sieťach sa objavili zábery, ktoré ukazujú mimoriadne nebezpečnú situáciu vo vzdušnom priestore nad Iránom. Americké námorné lietadlo F/A-18E/F Super Hornet na nich letí v extrémne nízkej výške tesne nad pobrežím, keď v jeho bezprostrednej blízkosti exploduje protivzdušná strela.

Video naznačuje, že iránske systémy protivzdušnej obrany zostávajú aj napriek predchádzajúcim zásahom stále funkčné a predstavujú reálnu hrozbu.

Kde k incidentu došlo

Podľa analýzy bol incident lokalizovaný v oblasti Čáhbahár v provincii Sistan a Balúčistan, neďaleko hraníc s Pakistanom. O presnom dátume nie je úplne jasno, no niektoré správy hovoria o 25. marci, uvádza portál The War Zone.

Let v malej výške môže súvisieť s predchádzajúcimi útokmi na iránsku protivzdušnú obranu alebo s operáciami nad morom, napríklad pri pátraní a záchrane.

Sekundy, ktoré rozhodovali

Na zázname je počuť charakteristický zvuk palubného kanóna M61A1 Vulcan počas nízkeho preletu. Stíhačka následne prudko mení smer, krátko nato sa v zábere objaví prichádzajúca strela.

Nie je zrejmé, či pilot hrozbu včas zaregistroval. Na videu nie sú viditeľné klasické infračervené klamné ciele, hoci niektoré typy sú za denného svetla ťažšie rozpoznateľné.

Projektil napokon exploduje tesne za lietadlom.

Zásah alebo tesný únik

Z dostupných záberov nie je jednoznačné, či bolo lietadlo poškodené. Všetko však nasvedčuje tomu, že išlo o veľmi tesný únik bez vážnejších následkov.

Podobné nízke prelety spojené s palebnou podporou boli v tejto oblasti zaznamenané už aj v minulosti.

Irán tvrdil opak

Krátko pred zverejnením týchto záberov prišla z Iránu odlišná verzia udalostí. Iránske revolučné gardy tvrdili, že americké lietadlo bolo zostrelené.

Podľa agentúry Fars malo byť lietadlo zasiahnuté moderným protivzdušným systémom a následne sa zrútiť do Indického oceánu.

Americká reakcia

CENTCOM tieto tvrdenia odmietlo. Vo vyjadrení na platforme X však priamo nekomentovalo, či došlo k poškodeniu stroja alebo len k tesnému zásahu.

Podobné vyhlásenia z iránskej strany sa pritom v minulosti často nepodarilo nezávisle potvrdiť.

Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Zahraničné

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Život sa im otočí zo dňa na deň: Pre tieto znamenia prichádza prelomový moment v láske aj v práci
Partnerské vzťahy
Život sa im otočí zo dňa na deň: Pre tieto znamenia prichádza prelomový moment v láske aj v práci
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen
Domáce
Samozvaná kráľovná Slovenska Gwen McMullen je na ceste! Ficova dvojníčka oznámila dátum príchodu k nám
Raketa takmer zasiahla americkú
Zahraničné
Dráma nad Iránom: VIDEO Americká stíhačka sa tesne vyhla rakete! Išlo o stotiny sekundy
Najnovší PRIESKUM: Voľby by
Domáce
Najnovší PRIESKUM: Voľby by vyhralo PS pred Smerom, Hlas-SD tretí! V parlamente by boli aj Demokrati
Abolfazl Shekarchi
Zahraničné
Dovolenkári v ohrození? Irán hrozí útokmi na hotely v regióne, civilisti majú slúžiť ako štíty!

Ďalšie zo Zoznamu