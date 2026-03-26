Korupcia či náhoda? Na burze prebehol OBROVSKÝ nákup ropných akcií, pár minút na to Trump pozastavil útoky na Irán

WASHINGTON - Začiatkom týždňa prišlo k prekvapivému kroku prezidenta USA, ktorý oznámil pozastavenie útokov na Irán. Urobil tak v čase, keď iránsky režim podniká odvetné útoky na amerických spojencov v Perzskom zálive, pričom je známe, že jeho rakety sú schopné zasiahnuť cieľ 4 000 km od územia Iránu. V tejto atmosfére došlo na svetových trhoch k veľkému obchodu ropných akcií. Stalo sa tak tesne pred Trumpovým vyhlásením. Keďže ide o veľmi malý časový úsek, analytici nevylučujú korupciu.
Obchod 1,5 miliardy amerických dolárov (USD) ropných akcií prebehol len necelých päť minút pred vyhlásením amerického prezidenta Donalda Trumpa, že USA pozastavujú útok na ropnú infraštruktúru Iránu.
Ako to mohli vedieť?
Na túto aktivitu upozornil senátor Demokratickej strany Chris Murphy: "Šmahom ruky niekto zakúpil ropné akcie za 1,5 miliardy dolárov. Kto to mohol byť? Trump? Niektorí člen jeho rodiny? Predstaviteľ Bieleho domu? Vážení, toto je korupcia." Odkazoval pritom na burzový index S&P 500.
Skutočne to boli len minúty
Podľa agentúry Bloomberg sa v pondelok ráno 23. marca predalo medzi 6:49 a 6:51 najmenej 6 miliónov barelov ropy Brent a West Texas Intermediate. Trump uverejnil príspevok v čase 7:05.
Ceny ropy a benzínu na celom svete rástli odkedy USA a Izrael začali útoky na Irán, ale po Trumpovom pondelkovom oznámení rýchlo klesli (najmenej o 14 percent). Murphyho príspevok upriamuje pozornosť na širšie obavy zákonodarcov ohľadom toho, že politici a ich rodiny zneužívajú svoj prístup na uzatváranie obchodov. Prípadne, ako poznamenáva BBC, investori na svetových burzách dostali vopred informácie o vývoji.
Problémy s prepravou ropy
Ceny ropy začali kolísať po tom, ako USA spoločne s Izraelom zaútočili začiatkom marca na Irán. Domáci režim s podporou Iránskych revolučných gárd (IRGC) obsadil Hormuzský prieliv, významnú lodnú obchodnú trasu, kadiaľ prechádza 20 percent svetového exportu ropy. Výpadky dopravy v tomto úseku zdvihli ceny palív po celom svete.