Pokus o útok na Bank of America v Paríži: Už zadržali dvoch podozrivých

PARÍŽ – V rámci vyšetrovania podozrenia z teroristického útoku, ktorý bol zmarený v noci na sobotu pred parížskym sídlom Bank of America, boli do väzby vzaté ďalšie dve podozrivé osoby. V nedeľu o tom informovala francúzska Národná protiteroristická prokuratúra (PNAT), citovaná agentúrou AFP.
PNAT dodala, že k dvom novým zadržaniam došlo v noci na nedeľu. Väzobné stíhanie osoby, ktorú zadržali v sobotu, bolo predĺžené. Podľa denníka Le Parisien bol prvý z podozrivých zadržaný po tom, čo pred pobočku americkej banky v Paríži umiestnil podomácky vyrobené zariadenie pozostávajúce z päťlitrovej priehľadnej nádoby naplnenej neidentifikovanou kvapalinou a približne 650 gramami výbušného prášku. Zasahujúca policajná hliadka zariadenie zneškodnila.
Muž bol sprevádzaný druhou osobou
Le Parisien uviedol, že tento muž bol sprevádzaný druhou osobou, ktorá sa podarilo utiecť. Francúzsky minister vnútra Laurent Nuñez v sobotu večer v televízii BFM informoval, že existuje „významné podozrenie“, že medzi zmareným útokom v Paríži a konfliktom na Blízkom východe by mohla existovať súvislosť. „Môžem vám povedať, že existuje silná podobnosť medzi touto akciou a tým, čo sa stalo v iných európskych krajinách, kde zadržaní jednotlivci zverejnili videá jasne odkazujúce na konflikt,“ povedal Nuñez. Iránske veľvyslanectvo vo Francúzsku sa k týmto podozreniam odmietlo vyjadriť.