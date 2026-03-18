Rakúskom otriasol beštiálny prípad: Sýrčan znásilnil tínedžerku! Vyhrážal sa jej, že zverejní video

VIEDEŇ - Šestnásťročné dievča sa stalo obeťou brutálneho útoku vo viedenskom byte. Podľa dostupných informácií ju tam vylákali, zamkli a následne zneužili. Prípad vyvoláva vážne otázky o bezpečnosti aj o tom, prečo obeť tak dlho mlčala.
Vylákaná do bytu a bez možnosti úniku
Podľa informácií, ktoré priniesol portál Krone.at, sa incident odohral ešte v máji minulého roka. Neznámy muž mal tínedžerku pod zámienkou priviesť do bytu vo Viedni.
Krátko po jej príchode však zamkol dvere a situácia sa dramaticky zmenila. Dievča sa snažilo brániť a uniknúť, no neúspešne. Útočník ju mal pritlačiť na matrac, znehybniť a následne znásilniť.
Do útoku sa zapojil aj ďalší muž
Tým sa však útok neskončil. Podľa zistení sa k páchateľovi pridal aj ďalší muž, ktorého totožnosť je úradom známa. Ide o 19-ročného Sýrčana žijúceho v Grazi.
Ani opakovaný odpor a výkriky obete podľa dostupných informácií nezabránili tomu, aby pokračoval v násilí.
Zneužitie nahrávali a použili na vydieranie
Podľa zistení mali útočníci priebeh skutku zaznamenávať. Videozáznam následne využili ako nástroj nátlaku.
Dievčaťu sa mali vyhrážať, že ak sa obráti na políciu, záznamy zverejnia.
Mlčanie prerušilo náhodné stretnutie
Obeť dlhší čas o incidente nehovorila. Zlom nastal až nedávno, keď jedného z útočníkov náhodne stretla v parku v Grazi.
Po tomto stretnutí sa rozhodla prekonať strach a podať trestné oznámenie.
Jeden podozrivý vo väzbe ďalší na úteku
Polícia medzičasom zadržala 19-ročného muža, ktorý je momentálne nezamestnaný a v minulosti bol vo väzení.
Po ďalších dvoch podozrivých páchateľoch pátrajú bezpečnostné zložky.