ONLINE Izrael opäť útočí v Libanone! Irán vyslal rakety aj na Jeruzalem

BEJRÚT - Izraelská armáda vyzvala v utorok nadránom obyvateľov dvoch prímorských miest v južnom Libanone na evakuáciu, pričom za plánované ciele svojich útokov označila za infraštruktúru proiránskeho hnutia Hizballáh. Ako informoval web denníka Le Monde, v pondelok večer a v utorok skoro ráno izraelská armáda podnikla sedem náletov na pozície Hizballáhu na južných predmestiach Bejrútu. Situáciu sledujeme online.
6:21 Medzinárodné spoločenstvo dalo Izraelu oprávnenie na mučenie Palestínčanov, vyhlásila v pondelok v Ženeve osobitná spravodajkyňa OSN pre ľudské práva na palestínskych územiach Francesca Albaneseová. Informuje správa agentúry AFP.
6:20 Administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa zvažuje ako potenciálneho partnera na rokovaniach s Iránom predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa. Napísal o tom magazín Politico, ktorý dodal, že Biely dom o Kálíbáfovi uvažuje aj ako o prípadnom vodcovi Iránu.
6:15 Izraelská armáda v pondelok oznámila, že pokračuje v pozemných operáciách v južnom Libanone. Jej vojaci počas nich zadržali dvoch členov militantného hnutia Hizballáh, ktorých následne odviezli do Izraela na výsluch. Informuje agentúra AFP a DPA. „Počas operácie zameranej na vyhľadávanie zbraní v južnom Libanone identifikovali (izraelské) jednotky niekoľkých ozbrojených teroristov z jednotky Hizballáhu Radwán, ktorí plánovali vystreliť protitankovú raketu,“ uviedla izraelská armáda.
6:00 Na vojenskú základňu v Sýrii, kde ešte donedávna pôsobili americké jednotky, bolo v pondelok z Iraku vypálených najmenej sedem rakiet. Predpokladá sa, že za útokom stoja proiránske milície. K takémuto útoku na Sýriu došlo počas súčasného konfliktu na Blízkom východe prvýkrát, informovala agentúra Reuters. Informácie o obetiach či škodách zatiaľ nie sú známe.
Izraelská armáda hlásila najmenej jeden zásah
Agentúra AFP zverejnila video s hustými kúdolmi dymu stúpajúcimi nad južnými predmestiami, ktoré sú považované za baštu Hizballáhu a ktoré neboli terčom útokov od piatku 20. marca. Medzičasom Irán vypálil na Izrael ďalšie dve salvy rakiet. Izraelská armáda hlásila najmenej jeden zásah do oblasti na severe krajiny. V Jeruzaleme bolo po vyhlásení poplachu počuť explóziu.
Organizácia Červený Dávidov štít (Magen David Adom – MDA), izraelský ekvivalent Červeného kríža, zverejnila video s poškodenou budovou a troskami roztrúsenými po zemi. Záchranári uviedli, že ošetrili muža okolo tridsiatky, ktorý utrpel ľahké zranenia, keď stúpil na šrapnel. Izraelská armáda neskôr oznámila ďalšiu vlnu iránskeho ostreľovania za prvé hodiny utorka.
V reakcii na eskaláciu napätia v regióne predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová opäť vyzvala na okamžité ukončenie bojov na Blízkom východe. „Všetci cítime vplyv (bojov) na ceny plynu a ropy, ktoré ovplyvňujú naše podniky a spoločnosti,“ povedala von der Leyenová počas stretnutia s austrálskym premiérom Anthonym Albanesem v Canberre. Zdôraznila, že je nevyhnutné nájsť riešenie, ktoré ukončí prebiehajúce boje.