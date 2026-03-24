Utorok24. marec 2026, meniny má Gabriel, zajtra Marián

V Texase došlo k výbuchu v ropnej rafinérii! Ľudia sa majú ukryť

Na tomto statickom obrázku z videa poskytnutého spoločnosťou KBMT stúpa dym v blízkosti rafinérie Valero Port Arthur v Port Arthur v Texase v pondelok 23. marca 2026 (Zdroj: SITA/AP/KBMT)
WASHINGTON - V ropnej rafinérii v americkom štáte Texas došlo v pondelok k výbuchu. Miestne orgány vyzvali obyvateľov žijúcich v okolí, aby sa ukryli. Podľa miestnej šerifky neboli hlásené žiadne zranenia a explózia bola pravdepodobne spôsobená priemyselným ohrievačom. Informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.

„Na zaistenie bezpečnosti všetkých obyvateľov v okolí a vzhľadom na výbuch v rafinérii Valero, je nariadené okamžite sa ukryť,“ upozornili predstavitelia krízového riadenia mesta Port Arthur. Poznamenali, že toto nariadenia sa vzťahuje na rozsiahlu oblasť, ktorá obklopuje rafinériu. Miestne médiá odvysielali zábery plameňov a čierneho dymu stúpajúcich z rafinérie a obyvatelia žijúci v jej blízkosti hovorili o hlasnom výbuchu. Príslušné orgány podľa denníka New York Post po explóziiu monitorovali kvalitu ovzdušia.

Rafinéria zamestnáva takmer 800 ľudí

Rafinéria sa nachádza približne 145 kilometrov od mesta Houston a zamestnáva takmer 800 ľudí. Podľa internetovej stránky spoločnosti Valero dokáže spracovať zhruba 435.000 barelov ropy denne. V závode spracúvajú ťažkú kyslú ropu (s vysokým obsahom síry) na benzín, naftu a letecké palivo.

Súvisiace články

Nemecký kancelár Friedrich Merz
Španielsky premiér Sánchez navštívi Čínu v čase napätia s USA
Zahraničné
Predseda Združenia miest a
Božik varuje pred dopadmi vojny: Konflikt na Blízkom východe zdraží služby a zaťaží rozpočty samospráv
Domáce
Šéf Medzinárodnej agentúra pre
Hrozivé varovanie experta: Ropný šok! Svet je na pokraji energetickej katastrofy
Zahraničné
Donald Trump
Šokujúce vyhlásenie Trumpa: Ukážte, že máte gule! AKO si predstavuje riešenie problémov s ropou?
Zahraničné

Odporúčame

Stanislav Lobotka sa stal druhým najlepším Futbalistom roka 2025
Futbal
Francesco Calzona po zisku ocenenia Tréner roka 2025
Futbal
Vladimír Weiss st. po zisku ocenenia Tréner roka 2025
Futbal

Ministerstvo hospodárstva využíva Plán
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Európu čaká ZVRAT v
Domáce
AKTUÁLNE Premávku na D1
Domáce
AKTUÁLNE Dopravná nehoda na diaľnici D1: Tvoria sa kolóny, rátajte so zdržaním
Bratislava

Zahraničné

Dráma vo Washingtone! Ozbrojenci
Zahraničné
V Nemecku sa zrazil
Zahraničné
Na tomto statickom obrázku
Zahraničné
Plné ulice robotníkov a
Zahraničné

Prominenti

Brit Awards. Na snímke
Zahraniční prominenti
Humor Richarda Genzera zostal
Domáci prominenti
Detaily pôrodu Weiterovej dcéry:
Domáci prominenti
Anna Polívková
Osobnosti

Zaujímavosti

Európa varuje 450 miliónov
Zaujímavosti
Rande skončilo FIASKOM: Žena
Zaujímavosti
Jedno jablko denne a
vysetrenie.sk
Reštaurátor vytiahol starý cenník.
Zaujímavosti

Dobré správy

Pomoc s podnikaním, ktorá
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Promo
Zdroj: KolagenDrink
plnielanu.sk

Ekonomika

Kritické úseky pri Bystrici a Ružomberku sa konečne posúvajú: Diaľničiari hovoria o obrovských krokoch! (foto)
Dráma na ropnom trhu: Ceny najprv vystrelili, potom prišiel prudký pád! Čo sa deje?
Svet technológií v šoku: Vo veku 43 rokov zomrel majiteľ miliardového fenoménu OnlyFans!
Úspech alebo neúspech? Takto dopadol predaj dlhopisov pre ľudí, pozrite si finálne čísla!
Šport

Najdlhší zápas v histórii NHL: Montreal a Detroit sa postarali o neuveriteľný hokejový maratón
NHL
VIDEO Novým kráľom slovenského futbalu je Dávid Hancko, súboj Calzonu s Weissom má nečakané rozuzlenie
Slovensko
VIDEO Muž, ktorý si okamžite získal dôveru Diega Simeoneho: Hancko novým kráľom slovenského futbalu
Reprezentácia
VIDEO Košické prekliatie predĺžení pokračuje: Úradujúci majster má na krku nôž a hrozí mu vyradenie
Tipsport liga

Auto-moto

FOTO+VIDEO: BMW i3 Neue Klasse - revolúcia už aj ako sedan
Novinky
Anketa: Prešli ste už tunelom Višňové? Ako sa podľa vás chovajú motoristi v novom tuneli?
Doprava
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava

Kariéra a motivácia

Milióny navyše na zamestnancov: Kde sa dnes oplatí pracovať?
Zaujímavé pracovné ponuky
7 signálov, že vás chcú vyhodiť: Tieto varovania v práci by ste nemali ignorovať
Vzťahy na pracovisku
Túto jednu chybu robí 90 % ľudí na pohovore. Robíte ju aj vy bez toho, aby ste si to uvedomili?
Pracovný pohovor
Štvrtina Slovákov nemá žiadnu finančnú rezervu. Najhoršie sú na tom mladí a ľudia s nízkym vzdelaním
Kariera.sk TS

Varenie a recepty

36 receptov na slané a sladké rolády, ktoré si môžete pripraviť na Veľkú noc
Môj veľkonočný hit: Šalát, ktorý robím na litre a mizne rýchlejšie než šibači.
Chyby pri príprave veľkonočnej plnky: 4 veci, ktoré ju môžu pokaziť
Rady a tipy
Koľko múky na zahustenie? Jednoduchý pomer na omáčku či guláš
Rady a tipy

Technológie

Prečo ľudia veria, že pyramídy postavili mimozemšťania? Von Däniken na tom postavil biznis, ktorý funguje dodnes
Bulvár
Ukrajinský dron za pár tisíc zničil ruský bojový vrtuľník za 15 miliónov eur. Operácia trvala 1,5 mesiaca
Moderná vojna a konflikty
Paraxantín má nahradiť kofeín. Sľubuje energiu bez trasu rúk a bez pádu, vedci však upozorňujú na zásadný problém
Veda a výskum
Na oblohe nad Ukrajinou sa objavil Saab 340 AEW&C. Ide o prvý dôkaz, že už aktívne operuje
Armádne technológie

Bývanie

Našli ste na posteľnej bielizni žlté škvrny? Len práčka na ne nestačí, pri ich odstránení radšej postupujte takto
Jej byt nie je ako ostatné. Odvaha majiteľke rozhodne nechýba, no vďaka nej vzniklo pre rodinu úžasné bývanie
Pravidlo 60 – 30 – 10: Naučte sa trik dizajnérov, s ktorým sa vám konečne podarí zladiť bývanie a použiť farby správne!
Máte toto na balkóne aj vy? Týchto 7 vecí na ňom hneď skazí atmosféru a robí z neho sklad harabúrd
Pre kutilov

Nekupujte letničky naslepo! 15 rastlín, ktoré premenia váš balkón na kvitnúcu oázu
Okrasná záhrada
Teraz je ideálny čas! Ako vydezinfikovať skleník pred prvou výsadbou
Záhrada
Jednoduché zapichovanie oporných kolíkov na paradajky: Lukáš vyrobil šikovný prípravok zo starej rúry
Dvor a záhrada
Priesady sa vyťahujú za svetlom? Skúste ich napraviť šikovným trikom s alobalom
Záhrada

Dcérky Milana Škriniara sú ako malé princezné: Svojou nevinnosťou si získajú každého
Slovenské celebrity
Európu čaká ZVRAT v
Domáce
Hrozivé varovanie experta: Cena
Zahraničné
AKTUÁLNE Premávku na D1
Domáce
Martin Pekár
Domáce
