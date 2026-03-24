V Texase došlo k výbuchu v ropnej rafinérii! Ľudia sa majú ukryť

WASHINGTON - V ropnej rafinérii v americkom štáte Texas došlo v pondelok k výbuchu. Miestne orgány vyzvali obyvateľov žijúcich v okolí, aby sa ukryli. Podľa miestnej šerifky neboli hlásené žiadne zranenia a explózia bola pravdepodobne spôsobená priemyselným ohrievačom. Informuje podľa správ agentúr AFP, AP a Reuters.
„Na zaistenie bezpečnosti všetkých obyvateľov v okolí a vzhľadom na výbuch v rafinérii Valero, je nariadené okamžite sa ukryť,“ upozornili predstavitelia krízového riadenia mesta Port Arthur. Poznamenali, že toto nariadenia sa vzťahuje na rozsiahlu oblasť, ktorá obklopuje rafinériu. Miestne médiá odvysielali zábery plameňov a čierneho dymu stúpajúcich z rafinérie a obyvatelia žijúci v jej blízkosti hovorili o hlasnom výbuchu. Príslušné orgány podľa denníka New York Post po explóziiu monitorovali kvalitu ovzdušia.
Rafinéria sa nachádza približne 145 kilometrov od mesta Houston a zamestnáva takmer 800 ľudí. Podľa internetovej stránky spoločnosti Valero dokáže spracovať zhruba 435.000 barelov ropy denne. V závode spracúvajú ťažkú kyslú ropu (s vysokým obsahom síry) na benzín, naftu a letecké palivo.