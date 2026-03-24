Škandál okolo Fondu na podporu umenia: Kultúrne inštitúcie odmietajú zrušenie zmlúv, v rukách majú právnu analýzu

BRATISLAVA - Viac ako 20 kultúrnych organizácií z celého Slovenska ostro vystúpilo proti rozhodnutiu Rady Fondu na podporu umenia (FPU), ktorá označila viacročné zmluvy za nezákonné a deklarovala ich zrušenie, čo zasiahlo projekty v hodnote presahujúcej 2 milióny eur. Kým kultúrne inštitúcie hovoria o „sadistickom rozdupaní“ kontinuity, právna analýza naznačuje, že štátny orgán mohol hrubo prekročiť svoje právomoci.
Rozhodnutie Rady FPU sa dotklo viac ako 30 kľúčových projektov – od kultúrnych centier a medzinárodných festivalov až po odborné časopisy. Ide o iniciatívy, ktoré už prebiehajú a na ktoré sú viazané konkrétne finančné záväzky a program pre verejnosť.
„Rada fondu nemá právomoc uznesením zrušiť platné zmluvy. Preto z nášho pohľadu zmluvy trvajú, kým o ich zrušení nerozhodne súd. A budeme trvať na tom, aby ich štát dodržal. V prípade nerešpektovania zmluvných záväzkov sme pripravení využiť všetky právne kroky,“ skonštatovala Barbara Sigmundová z literárneho časopisu Verzia.
Kultúrne organizácie sa pritom odvolávajú na právnu analýzu, podľa ktorej nemá Rada FPU právomoc plošne rušiť platné zmluvy uznesením. Zmluvy boli podľa nej uzavreté legálne a podpísané FPU, pričom zákon viacročné zmluvy nezakazuje. Tvrdia, že uznesenie rady zároveň nemôže spätne zasahovať do už existujúcich práv a záväzkov, čo znamená, že rozhodnutie Rady FPU samo osebe nemení platnosť týchto zmlúv. Argumentácia samotnej rady v tejto súvislosti nie je podľa nich ničím podložená.
Organizácie hovoria o vážnych dopadoch
Zástupcovia kultúrneho sektora upozorňujú na okamžité finančné aj prevádzkové dôsledky. „Na realizáciu projektu sme už vynaložili 45 000 eur, z toho 25 000 eur mal byť príspevok z FPU. Tieto prostriedky sme museli uhradiť z vlastných zdrojov,“ uviedla Jana Dekánková zo Saxophobia Bratislava.
„Rozhodnutie Fondu považujeme za zásadný zásah do stability kultúrneho sektora. V praxi pre nás znamená ohrozenie existencie aj plnenia zmluvných záväzkov,“ konštatovala Zuzana Pacáková (Biela noc). Padli aj ostrejšie vyjadrenia. „Orgán, ktorý má chrániť kultúrnu kontinuitu, ju sadisticky rozdupal,“ uviedol Pavol Kelley (Cirkul’art, Kremnické gagy).
Podľa právnej analýzy samotné uznesenie rady nemení platnosť zmlúv. „Inými slovami, tieto zmluvy podľa právnej analýzy naďalej platia,“ zaznelo na tlačovej konferencii. Organizácie zároveň upozorňujú, že štát podpisom zmlúv prevzal konkrétne záväzky, ktoré nemožno jednostranne zrušiť bez právneho procesu. Rozhodnutím Rady FPU sa podľa nich stáva kultúra v regiónoch po celom Slovensku oveľa nedostupnejšou, ako geograficky, tak aj finančne. Hovoria o „sadistickom rozdupaní“ kvalitnej kultúrnej kontinuity.
Kultúrne organizácie vyzvali Fond na podporu umenia, aby rešpektoval existujúce zmluvy a pristúpil k podpisu dodatkov na rok 2026. Zároveň deklarovali pripravenosť brániť sa právnou cestou, vrátane podania podnetu na prokuratúru.
Rozhodnutie Rady FPU z 18. marca sa má týkať rušenia tzv. trojročných zmlúv. Má ísť o viac ako 30 projektov po celom Slovensku, kultúrnych centier, medzinárodných festivalov či časopisov. Organizácie tiež poukazujú na to, že doteraz nebola zverejnená zápisnica zo zasadnutia, rovnako nemajú zdôvodnenie zo strany rady.