AKTUÁLNE Iránska armáda hrozí úplným uzavretím Hormuzského prielivu

TEHERÁN - Iránska armáda v nedeľu pohrozila úplným uzatvorením strategického Hormuzského prielivu v prípade, že Spojené štáty zaútočia na elektrárne v Iráne. Armáda tak reagovala na amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý dal v nedeľu Teheránu 48-hodinové ultimátum na „úplné otvorenie“ Hormuzského prielivu a pohrozil, že v opačnom prípade USA zaútočia na iránske elektrárne. Informuje o tom agentúra AFP.
„Ak sa uskutočnia hrozby Spojených štátov... Hormuzský prieliv bude úplne uzavretý a nebude znovu otvorený, kým nebudú naše zničené elektrárne obnovené,“ uviedlo vo vyhlásení operačné veliteľstvo iránskej armády Chátam al-Anbijá.
Cieľom útokov budú izraelské a americké infraštruktúry
Okrem toho iránska armáda uviedla, že terčom útokov budú izraelské elektrárne, energetická infraštruktúra, informačné a komunikačné technológie. Podobné spoločnosti v regióne s americkými akcionármi budú podľa nej „úplne zničené“, informuje stanica al-Džazíra.
Legitímnym cieľom útokov budú aj elektrárne v krajinách v regióne, v ktorých sa nachádzajú americké základne. „Nezačali sme túto vojnu a nezačneme ju ani teraz, ale ak nepriateľ poškodí naše elektrárne, urobíme všetko pre to, aby sme bránili záujmy našej krajiny a nášho ľudu,“ dodalo operačné veliteľstvo armády.
Blokáda prielivu spôsobuje rast cien energií
Irán v reakcii na americko-izraelské útoky fakticky uzavrel Hormuzský prieliv, čo prinútilo krajiny závislé od tejto námornej trasy hľadať alternatívne cesty a čerpať zo zásob. Blokáda Hormuzského prielivu, ktorým za normálnych okolností prechádza 20 percent celosvetových dodávok ropy a zemného plynu, a početné útoky na ropnú a plynárenskú infraštruktúru na Blízkom východe spôsobili prudký nárast cien energií.
Prievoz v prielive je minimálny, USA hrozia útokom
Podľa analytickej firmy Kpler prešlo cez prieliv len malé množstvo plavidiel - približne päť percent jeho objemu spred vojny. Americký prezident v nedeľu na svojej platforme Truth Social napísal, že ak Irán do 48 hodín neotvorí tento prieliv, USA „zaútočia a zničia ich mnohé elektrárne, počnúc najväčšou“. Túto hrozbu adresoval len deň po tom, čo hovoril o „ukončení“ vojny na Blízkom východe.